Mille espositori da 37 Paesi, a Milano torna “Lineapelle”: moda, lusso e design guardano al futuro

Foto: Immago economica / Lineapelle Fa

In fiera fino al 17 settembre

Negli spazi di Fiera Milano Rho, torna fino al 17 settembre “Lineapelle” che celebra l’edizione numero 108. Un appuntamento che ribadisce con forza la sua capacità di interpretare le esigenze dell’industria della moda e del design, offrendo ai mercati internazionali un sistema progettuale capace di accompagnare l’evoluzione creativa e produttiva della filiera della moda, del design, del lusso.

Oltre mille espositori da 37 diversi Paesi

Con oltre 1.000 espositori provenienti da 37 Paesi l’evento consolida il proprio ruolo di baricentro espositivo internazionale e conferma la fiducia che l’intera filiera continua a riconoscerle come luogo ideale di business, networking e sviluppo progettuale. Un dato positivo, ma che allo stesso tempo evidenzia le conseguenze dell’attuale fase di transizione di una filiera che, a causa della generalizzata contrazione produttiva e commerciale, ha cercato di rispondere alla fatica di molte aziende – soprattutto dei settori accessori/componenti e tessuto/sintetico – attivando, in particolare, processi di aggregazione. Sul fronte dei visitatori, il dato in progress dei buyer preregistrati evidenzia la predominanza degli operatori che arriveranno da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, India e Cina. Grazie al sostegno di Agenzia ICE e MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), a Lineapelle 108 sarà presente una delegazione estera di operatori di mercato e stakeholder.

Un ventaglio di sinergie- Poi talk e mostre

L’evento si svolgerà in contemporaneità con Simac Tanning Tech (la fiera internazionale dedicata alle macchine e alle tecnologie per calzatura, pelletteria e concia), mentre tornerà a ospitare all’interno dei suoi spazi ‘filo’ (salone internazionale dei filati e delle fibre) e anche in parziale concomitanza con Micam e Mipel. Accanto all’offerta espositiva la manifestazione proporrà uno stimolante calendario di talk, incontri e approfondimenti dedicati ai principali temi che stanno ridefinendo il futuro dell’industria della moda: innovazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, ricerca sui materiali, tracciabilità, evoluzione dei mercati e nuove prospettive creative.

Tra i talk spiccano quello dal titolo “La superficie ribelle: la pelle come materiale evocativo tra fashion system, immaginario collettivo e leggenda urbana” a cura di Antonio Mancinelli (scrittore, docente e critico di moda), Ida Galati (fashion teller) e Rebecca Baglini (CEO di StyledbyMe); “Largo ai giovani”, dialogo tra la giornalista Mariella Milani e i designer emergenti Leonardo Valentini (Leonardovalentini), Angelo Cruciani (Yezael), Simone Botte (Simon Cracker) e Flora Rabitti (Florania); e la mostra “La Minuteria Metallica – Dall’accessorio moda alle filiere del Made in Italy”, realizzata da Lineapelle in collaborazione con Consorzio Physis, dedicata alla scoperta dell’eccellenza degli accessori italiani e alla loro strutturale importanza nello sviluppo di progetti fashion e di design di alto profilo e memorabilità.

Le tendenze delle nuove stagioni

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la presentazione delle tendenze Autunno/Inverno 2027/2028, elaborate dal Comitato Moda Lineapelle e sintetizzate nel progetto stilistico Prompt – Seductive Algorithms: The Illusion of Sweetness,

un percorso di ricerca che interpreta i cambiamenti del presente attraverso la materia.

Liineapelle Milano 108 si prepara così a riaffermare il proprio ruolo di principale marketplace mondiale dedicato ai materiali ma anche ad andare oltre se stessa, portando all’interno della città di Milano – in concomitanza con la Milano Fashion Week – la decima edizione di Lineapelle designers edition, progetto di promozione della pelle e dei giovani talenti dello stile e della moda. Il programma prevede 9 sfilate – dal 23 al 25 settembre, presso il Leather Fashion Hub allestito in Piazza Tomasi di Lampedusa – e 5 brand presentation che si terranno presso lo Spazio Lineapelle dal 22 al 26 settembre.