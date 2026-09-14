Europa, il sondaggio che scuote Bruxelles: il 68% dei cittadini vede un peggioramento

I dati di Ecfr

Il sondaggio promosso dall’European Council on Foreign Relations (ECFR) in collaborazione con la European Cultural Foundation delinea una frattura profonda e certificata tra i cittadini e i vertici di Bruxelles, evidenziando una percezione di declino e di allontanamento dai reali bisogni della base sociale.

Il quadro europeo: un’Unione percepita in crisi profonda

I dati dello studio restituiscono una fotografia impietosa del sentimento comunitario, confermando che la disaffezione non è più una tendenza marginale, ma una maggioranza strutturata:

• Percezione di peggioramento: ben il 68% dei cittadini intervistati percepisce un peggioramento generale e una perdita di normalità, a testimonianza di come l’impatto economico e sociale delle politiche comunitarie pesi sul quotidiano.

• La crisi dell’asse franco-tedesco: nel cuore motore dell’Unione il pessimismo è ai massimi storici. In Francia, ad esempio, solo una percentuale residuale (il 5%) riesce a scorgere segnali di riscossa, mentre oltre la metà dell’intero campione europeo avverte un pericolo mortale per il futuro stesso del progetto europeo.

• Le quattro categorie psicologiche: la ricerca suddivide l’elettorato in “Negativi” (la maggioranza relativa che vede l’UE come un esperimento fallimentare in mano a élite distanti), “Incerti” (che lamentano istituzioni lente e ipocrite), “Positivi” (lo zoccolo duro dei ceti protetti e dei funzionari) e “Disconnessi”.

Il posizionamento dell’Italia e l’atteggiamento verso Bruxelles

Nel contesto italiano ed europeo, i dati confermano una forte polarizzazione dell’opinione pubblica.

Se da un lato i cittadini italiani esprimono una preoccupazione superiore alla media continentale su temi cruciali come la sicurezza, l’inflazione e il costo della vita, dall’altro emerge una spinta a non subire passivamente le decisioni comunitarie.

I “Negativi” rappresentano una quota consistente della popolazione anche in Italia e Germania, riflettendo quel malcontento diffuso verso una burocrazia percepita come soffocante e lontana dal tessuto produttivo manifatturiero e dalle piccole e medie imprese.

Il peso delle regole europee su famiglie e imprese

Le famiglie e le imprese italiane soffrono particolarmente le imposizioni normative calate dall’alto — dai diktat sulle auto elettriche e sulle caldaie green alle regole stringenti sull’energia e sui bilanci — che vengono vissute non come transizioni virtuose, ma come costi immediati senza un ritorno industriale adeguato .

Il divario tra la base e l’establishment

Il dato forse più emblematico evidenziato dal sondaggio e dal dibattito è la distanza di linguaggio e di visione tra i cittadini e l’establishment.

Di fronte a un’economia in difficoltà, schiacciata dalla concorrenza geopolitica di Stati Uniti e Cina e penalizzata da costi energetici elevati, la risposta dei vertici comunitari viene spesso liquidata come autoreferenziale.

Parlare di “deficit di immaginazione” o invocare una nostalgica spinta comunicativa appare del tutto inadeguato a risolvere i problemi materiali legati al carovita, alla deindustrializzazione e alla perdita di competitività internazionale.

Cosa chiedono i cittadini all’Europa

I popoli europei, inclusi quelli italiani, non chiedono necessariamente l’abisso o l’uscita traumatica dalle istituzioni, ma boccate d’ossigeno concrete, una radicale semplificazione normativa e una politica economica che rimetta al centro la crescita produttiva, l’autonomia energetica e il potere d’acquisto dei lavoratori.

Continuare a ignorare questo scollamento rischia di trasformare il malcontento in una protesta strutturale e ingovernabile.

La linea del governo Meloni nei confronti di Bruxelles

All’interno di questo quadro di profonda disaffezione verso la tecnocrazia comunitaria, la linea adottata dal governo guidato da Giorgia Meloni si inserisce come un tentativo di opposizione costruttiva e pragmatica nei confronti dei dogmi tradizionali di Bruxelles.

A differenza delle forze puramente euroscettiche che invocano la rottura o l’uscita dall’Unione, l’esecutivo italiano ha scelto la via del realismo politico e della contrattazione muscolare, puntando a riequilibrare i rapporti di forza all’interno delle istituzioni europee:

• Ridiscutere le priorità economiche e industriali;

• Protagonismo e stabilità politica;

• Linea di fermezza sul bilancio europeo

Una revisione delle politiche europee dall’interno

Invece di subire passivamente le direttive comunitarie o rifugiarsi nella pura protesta, l’azione di Palazzo Chigi punta a rappresentare quel vasto corpo sociale che chiede un’Europa meno burocratica e più attenta all’economia reale, ponendosi come punto di riferimento per una revisione profonda delle politiche europee dall’interno.