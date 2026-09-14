Vicinanza dalle Istituzioni
Papa Leone XIV compie 71 anni, gli auguri di Meloni: « Uno sprone potente, per tutti noi. Grazie, Santo Padre»
“Auguri, Papa Leone! Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni». Uno sprone potente, per tutti noi. Inizia così il post che la premier italiana, Giorgia Meloni, ha dedicato al Santo Padre nel giorno del suo 71mo genetliaco. Parole di affetto e rispettose: “Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre” ha concluso il capo del governo.
Gli auguri di La Russa e Fontana
Auguri e parole di elogio sono arrivati anche dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e da quello della Camera, Lorenzo Fontana: “In occasione del compleanno di Papa Leone XIV desidero rivolgere a Sua Santità, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i più sinceri e calorosi auguri. Il Suo richiamo alla pace, alla speranza e alla fraternità, assume un significato ancora più importante in una stagione attraversata da conflitti e profonde tensioni, nella quale è necessario continuare a costruire ponti di dialogo e di comprensione tra i popoli. A Papa Leone XIV rivolgo dunque gli auguri più sentiti, con l’auspicio che possa proseguire con serenità e determinazione il Suo alto magistero e la Sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità” ha detto La Russa.
Fontana gli ha fatto da eco: “Rivolgo al Santo Padre Leone XIV i più sentiti auguri di buon compleanno. Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte” ha detto la terza carica dello Stato
Schillaci, ‘auguri al Pontefice, grato per sua attenzione a mondo salute e fragili’
Anche il ministro della Salute Schillaci ha inviato il suo messaggio di auguri al Pontefice: “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a Papa Leone XIV. Colgo questa occasione per manifestare al Pontefice la mia più profonda gratitudine per l’attenzione che in più occasioni ha riservato al tema della tutela della salute e al ruolo cruciale che essa svolge nel garantire la stabilità sociale”, ha scritto in una nota. “Il suo richiamo costante alle nazioni a contrastare le disuguaglianze che penalizzano le fasce più fragili della popolazione, i più poveri e gli emarginati – ha sottolineato Schillaci – rappresenta un impulso anche per il nostro Servizio sanitario nazionale a restare fortemente ancorato ai suoi principi ispiratori di equità, uguaglianza e universalità. Oggi più che mai – aggiunge il ministro – risuona poi attuale e autorevole il suo appello affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio della dignità e della relazione umana e non sia impiegata con logiche di potere e dominazione. Questo vale anche nel nostro settore. Incoraggiati dalle sue parole e dalla sua guida continueremo a lavorare con determinazione ed entusiasmo per una sanità più equa e più prossima, per non lasciare mai indietro nessuno”, ha concluso il ministro Schillaci.
Tajani, ‘auguri a Leone XIV, grati a sua instancabile missione a servizio umanità’
Anche il vicepremier Antonio Tajani ha affidato ai social il suo messaggio: “Rivolgo al Santo Padre i miei più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da un sentimento di gratitudine per la sua instancabile missione al servizio della Chiesa e dell’umanità. In un tempo attraversato da guerre e divisioni, la sua voce ci richiama alla pace, alla solidarietà e al dialogo tra i popoli. Prego per lui e il suo mandato petrino”.