Papa Leone XIV compie 71 anni, gli auguri di Meloni: « Uno sprone potente, per tutti noi. Grazie, Santo Padre»

Foto: Immago economica / Vatican Media

Vicinanza dalle Istituzioni

“Auguri, Papa Leone! Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni». Uno sprone potente, per tutti noi. Inizia così il post che la premier italiana, Giorgia Meloni, ha dedicato al Santo Padre nel giorno del suo 71mo genetliaco. Parole di affetto e rispettose: “Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre” ha concluso il capo del governo.

Gli auguri di La Russa e Fontana

Auguri e parole di elogio sono arrivati anche dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e da quello della Camera, Lorenzo Fontana: “In occasione del compleanno di Papa Leone XIV desidero rivolgere a Sua Santità, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i più sinceri e calorosi auguri. Il Suo richiamo alla pace, alla speranza e alla fraternità, assume un significato ancora più importante in una stagione attraversata da conflitti e profonde tensioni, nella quale è necessario continuare a costruire ponti di dialogo e di comprensione tra i popoli. A Papa Leone XIV rivolgo dunque gli auguri più sentiti, con l’auspicio che possa proseguire con serenità e determinazione il Suo alto magistero e la Sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità” ha detto La Russa.

Fontana gli ha fatto da eco: “Rivolgo al Santo Padre Leone XIV i più sentiti auguri di buon compleanno. Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte” ha detto la terza carica dello Stato

Schillaci, ‘auguri al Pontefice, grato per sua attenzione a mondo salute e fragili’

Anche il ministro della Salute Schillaci ha inviato il suo messaggio di auguri al Pontefice: “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a Papa Leone XIV. Colgo questa occasione per manifestare al Pontefice la mia più profonda gratitudine per l’attenzione che in più occasioni ha riservato al tema della tutela della salute e al ruolo cruciale che essa svolge nel garantire la stabilità sociale”, ha scritto in una nota. “Il suo richiamo costante alle nazioni a contrastare le disuguaglianze che penalizzano le fasce più fragili della popolazione, i più poveri e gli emarginati – ha sottolineato Schillaci – rappresenta un impulso anche per il nostro Servizio sanitario nazionale a restare fortemente ancorato ai suoi principi ispiratori di equità, uguaglianza e universalità. Oggi più che mai – aggiunge il ministro – risuona poi attuale e autorevole il suo appello affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio della dignità e della relazione umana e non sia impiegata con logiche di potere e dominazione. Questo vale anche nel nostro settore. Incoraggiati dalle sue parole e dalla sua guida continueremo a lavorare con determinazione ed entusiasmo per una sanità più equa e più prossima, per non lasciare mai indietro nessuno”, ha concluso il ministro Schillaci.

Tajani, ‘auguri a Leone XIV, grati a sua instancabile missione a servizio umanità’

Anche il vicepremier Antonio Tajani ha affidato ai social il suo messaggio: “Rivolgo al Santo Padre i miei più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da un sentimento di gratitudine per la sua instancabile missione al servizio della Chiesa e dell’umanità. In un tempo attraversato da guerre e divisioni, la sua voce ci richiama alla pace, alla solidarietà e al dialogo tra i popoli. Prego per lui e il suo mandato petrino”.