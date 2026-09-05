“Meloni garanzia per l’Italia, governerà molti anni”. L’elogio “francese” di Bardella, presidente del Rassemblement National

Foto: Ansa / EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL MAXPPP OUT

A Cernobbio

Non si risparmia, Bardella, anzi, mette in chiaro subito che il suo sostegno va a Meloni e Salvini e appena messo piede in Italia si spertica in elogi per l’esecutivo fresco dello storico record di durata. “Credo che questo sia un fine settimana piuttosto speciale per l’Italia, perché il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è il più longevo nella storia politica italiana”. Elogia l’Italia del governo di centrodestra, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Teha in corso a Cernobbio, il giorno dopo l’evento di Fratelli d’Italia a Bari. Alla premier il delfino di Marine Le Pen indirizza un messaggio importante. “Rispetto molto Giorgia Meloni, grazie a lei l’Italia ha trovato stabilità, quello che manca oggi alla Francia. Puntiamo a cooperare con altri governi, sono molti quelli che non credono più nell’apertura delle frontiere”, ha detto.

Meloni e il governo record, le parole di Bardella

“Accolgo con favore questa stabilità perché è importante, prima di tutto per l’Italia, un Paese per il quale nutro un profondo affetto personale, essendo anche il Paese delle mie origini, e ovviamente per il popolo italiano. Giorgia Meloni è una figura di stabilità per l’Italia e per l’Europa, e spero che continuerà a guidare il governo italiano per molti altri anni”, conclude Bardella, a cui viene poi chiesto anche della presenza del generale Vannacci a Cernobbio. “La mia lealtà va naturalmente a Matteo Salvini. E il mio rispetto va naturalmente al Presidente del Consiglio. Spero che possa continuare a portare l’Italia ancora più lontano e ancora più in alto. Avrò l’opportunità, alla fine della giornata di incontrare Matteo e di cenare con lui stasera. Questi legami di amicizia sono estremamente forti, estremamente importanti per noi. Ma non spetta a me commentare la vita politica italiana. Spero semplicemente che gli italiani che vogliano proteggere la propria identità”.