“Amore, ti richiamo”. Tripla telefonata, mamma Meloni fa sorridere la platea: “E’ mia figlia, scusate” (video)

Foto: Agenzia Vista

I fuori programma di Bari

Due fuori programma hanno interrotto per qualche istante l’intervento di Giorgia Meloni alla kermesse di Fdi a Bari, ieri sera. Il primo quando la premier ha notato qualche movimento tra il pubblico: “Ragazzi, che succede? Non litighiamo per le fotografie, avete miliardi di fotografie della Meloni”, ha detto dal palco, invitando alla calma. Poco dopo, un’altra pausa, questa volta per rispondere al cellulare. La premier ha interrotto il comizio, ha risposto e ha scambiato poche parole al telefono, prima di spiegare alla platea: “Amore ti richiamo… Scusate, era mia figlia”. E poi ha aggiunto: “Ha chiamato tre volte”, prima di riprendere il suo intervento.

Meloni alla figlia: “Ti richiamo…”. Il video