Meloni a Policoro dopo la tromba d’aria: “Il Sud cresce più del resto della Nazione: la priorità è far rimanere i giovani”

Foto: Ansa Foto / Ufficio stampa comune Policoro (5 settembre 2026)

Il plauso del centrosinistra

Il presidente del Consiglio in Basilicata dopo i danni provocati dal maltempo ricorda la crescita del Mezzogiorno ed esorta i dirigenti meridionali a occuparsi del territorio con un approccio diverso

“Se siamo qui, è per questo”. Così, a Policoro la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le chiedeva se il Governo farà la sua parte per l’emergenza seguita a una tromba d’aria che tre giorni fa ha causato danni per milioni di euro. Una visita che ha fatto registrare il plauso del centrosinistra lucano che ha ringraziato il presidente del Consiglio.

Il Premier: “Il Sud è una risorsa ma serve una nuova mentalità politica”

“Sono venuta qui anche a fare i complimenti a questo territorio. C’è stata una grande voglia di rimboccarsi le maniche. Non si registra sempre”, ha aggiunto Meloni che poi ha voluto elogiare il Mezzogiorno non mancando di lanciare un avvertimento alla classe politica meridionale: “Oggi, qui, il prodotto interno lordo e l’occupazione crescono più della media nazionale. Quindi tutto si può fare, ma serve una mentalità politica diversa, che si ponga anche il problema dei troppi ragazzi che se ne vanno. Questa è la prossima priorità”.

L’impegno del governo per il Mezzogiorno

“Abbiamo cominciato a lavorare sul Mezzogiorno – ha spiegato il presidente del Consiglio – fin dall’inizio della legislatura. Queste non sono questioni che si affrontano alla fine di una campagna elettorale. Noi abbiamo avuto un’idea diversa di Mezzogiorno rispetto a quella che abbiamo visto tante volte: quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo o di chi considera il Mezzogiorno un problema da risolvere. Noi abbiamo fatto una scommessa diversa: dimostrare che il Sud potesse diventare la locomotiva d’Italia. Abbiamo investito, aumentato la quota destinata alle infrastrutture e puntato sulla Zes Unica, che da sola ha generato 60 miliardi di euro di investimenti“.

Il plauso del centrosinistra

“La presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Policoro va colta come un segnale di attenzione verso una comunità duramente colpita e verso un territorio che sta facendo i conti con danni rilevanti alle attività economiche, al patrimonio pubblico e privato e al comparto agricolo e turistico”. Lo dichiarano i consiglieri regionali lucani del centrosinistra. In particolare, in una nota congiunta, gli esponenti dell’opposizione, Alessia Araneo, Viviana Verri (M5S), Antonio Bochicchio (Avs-Psi-Bp), Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello (Basilicata Casa Comune), Roberto Cifarelli (gruppo misto), Piero Lacorazza (Pd) e Piero Marrese (Basilicata democratica) evidenziano che “la scelta di verificare direttamente sul campo la situazione rientra in quella responsabilità istituzionale che i Governi sono chiamati ad esercitare soprattutto nelle condizioni di emergenza”.

Il grazie della Basilicata

Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, ha voluto ringraziare, “Giorgia Meloni per il grande segnale di attenzione che ha voluto dare alla nostra comunità. Sentiamo la vicinanza delle istituzioni nazionali e questo ci dà la certezza che la ricostruzione avverrà nei tempi più rapidi possibili. I lucani sono un popolo forte e dignitoso, che non si piega”.