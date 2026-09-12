La Spezia, assalto incendiario alla sede di CasaPound. Si indaga sul rogo, l’associazione: “È un attentato terroristico”

Violenza rossa

Assalto incendiario al pub di CasaPound a La Spezia nella notte di venerdì. L’incendio ha devastato l’Olandese Volante, birreria nella zona nord della città abitualmente frequentata da militanti dell’organizzazione. Le fiamme sono divampate a notte fonda mentre il locale era chiuso. In fumo gli arredi in legno: l’incendio si è propagato in tutto il fondo, sito al piano terra di un edificio residenziale lungo la Via Aurelia. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, fortunatamente non ci sono stati feriti. Gli stessi vigili del fuoco in queste ore son o impegnati a ricostruire l’origine del rogo mentre sono in corso le indagini della polizia.

La Spezia, assalto incendiario alla sede di CasaPound l’Olandese Volante

“Questa notte è stata incendiata la nostra sede di La Spezia, l’Olandese Volante, da 6 anni nostro punto di riferimento nella città ligure”. Così una nota di CasaPound Italia. “La natura dolosa dell’incendio è già stata confermata: siamo di fronte ad un attentato terroristico. E bisogna avere il coraggio di dirlo senza tentennamenti. Crediamo che sia necessaria una condanna politica trasversale affinché il clima di tensione, alimentato in Liguria e in particolare a Genova anche dalla sinistra istituzionale, sia stroncato dopo questo attacco incendiario”. Dal canto nostro – conclude il comunicato di CasaPound – non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell’antifascismo militante. Difenderemo sempre il nostro diritto a esistere e a far valere le nostre idee”.