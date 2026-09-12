Zelensky chiama Putin al G20: “Dobbiamo incontrarci”. Mosca replica: “Venga al Cremlino”

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La sfida

Il leader ucraino si dice pronto al faccia a faccia di Miami: "Contano i risultati". Il Cremlino frena sulla partecipazione dello zar. Intanto proseguono gli attacchi sui due fronti

Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami, in programma a dicembre. La proposta arriva mentre la diplomazia internazionale tenta di riaprire uno spazio negoziale e la guerra continua a colpire in profondità sia l’Ucraina sia il territorio russo. Intervistato dalla Deutsche Welle, il leader ucraino ha assicurato che parteciperà al vertice qualora sia presente anche Putin. «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», ha affermato.

Zelensky “invita” Putin al G20 di Miami

Per Zelensky, tuttavia, l’eventuale faccia a faccia non dovrà risolversi in un semplice confronto interlocutorio. «Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. Contano i risultati. Tutto qui».

Mosca frena sulla presenza di Putin al G20

Dal Cremlino è arrivata una prima risposta gelida. Il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, ha chiarito che l’eventuale partecipazione di Putin al vertice statunitense non è stata ancora presa in esame. «La possibilità che il presidente russo Vladimir Putin partecipi al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti non è ancora stata nemmeno discussa», ha dichiarato Ushakov, citato dalla Tass.

Il lavoro preparatorio, ha precisato, sta comunque proseguendo a livello tecnico: «Sono stati invitati tutti, per quanto ne so, tranne il Sudafrica, purtroppo. Qui il lavoro prosegue a livello di esperti. I nostri continuano a lavorare ai documenti per il vertice, quindi tutto procede come di consueto». Quanto alla presenza del capo del Cremlino, Ushakov ha ribadito: «Non abbiamo nemmeno affrontato la questione». Tagliente poi la replica del portavoce Dmitry Peskov: «Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza».