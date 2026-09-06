La sofferenza mentale oltre lo stigma: perché chiedere aiuto è un atto di coraggio, non una vergogna

Foto: Ansa / Toms Kalnins (3 settembre 2022)

I mali oscuri

Esiste ancora una convinzione profondamente radicata: se una malattia non si vede, allora forse non è davvero una malattia. Ma anche la sofferenza mentale può avere un corpo

La sofferenza psichica rimane ancora oggi un terreno fertile per pregiudizi, incomprensione e stigma. Un nido buio dove si annidano parole che spesso non vengono pronunciate, ma che pesano come macigni: pazzo, debole, fragile, instabile, rotto.

La sofferenza psichiatrica come stigma

Se hai un attacco di panico sul treno, se hai paura di perdere il controllo, se temi di essere escluso, giudicato o abbandonato, difficilmente vieni percepito nella tua interezza. Troppo spesso vieni identificato con il tuo disagio: non sei più una persona che sta soffrendo, ma diventi “quello che ha problemi”, “quello fragile”, “quello che non ce la fa”. E così impariamo presto una regola terribile: la sofferenza va nascosta. Va tenuta dentro. Va minimizzata. Va normalizzata a tutti i costi.

“Non ci pensare”; “Sii forte”; “Devi reagire”; “C’è chi sta peggio”. Frasi apparentemente innocue, ma che possono trasformare un’esperienza umana — “in questo momento ho paura” — in un giudizio sulla persona: “Sei debole perché hai paura”. È proprio lì che nasce lo stigma.

Quando la mente soffre, spesso soffre anche il corpo

Esiste ancora una convinzione profondamente radicata: se una malattia non si vede, allora forse non è davvero una malattia. Eppure il cervello e il corpo non sono due realtà separate. La sofferenza psicologica può avere manifestazioni fisiche concrete e, in alcuni casi, importanti.

Ansia e stress prolungati possono associarsi a tachicardia, tensione muscolare, mal di testa, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Gli attacchi di panico possono provocare sintomi fisici intensi — palpitazioni, tremori, sudorazione, senso di oppressione, vertigini, difficoltà respiratoria — che possono essere vissuti con una paura autentica e profondissima.

Anche la depressione non riguarda soltanto l’umore. Può manifestarsi attraverso perdita di energia, disturbi del sonno, modificazioni dell’appetito, rallentamento psicomotorio, dolori e altri disturbi fisici.

Questo non significa che ogni sintomo fisico abbia un’origine psicologica, né che una persona debba sentirsi dire che “è tutto nella sua testa”. Al contrario: i sintomi fisici vanno ascoltati e, quando necessario, valutati dal punto di vista medico.

Significa però riconoscere una verità fondamentale: la sofferenza mentale può avere un corpo. E quel corpo può essere stanco, contratto, dolorante, insonne, agitato. Può vivere sulla propria pelle ciò che la mente sta attraversando. Per questo dire a una persona che soffre psicologicamente “non hai niente” può essere profondamente invalidante. Qualcosa c’è: magari non è visibile a un esame esterno, ma il dolore può essere reale.

La paura non è una colpa

Non è la sofferenza in sé a fare sempre più male. A volte è la vergogna di provarla. È il giudizio che rivolgiamo a noi stessi. È la sensazione di essere sbagliati proprio perché stiamo attraversando qualcosa che non riusciamo a controllare.

Eppure la paura, l’ansia, la tristezza e persino alcuni meccanismi psicologici che diventano disfunzionali possono nascere da sistemi di allerta che hanno una funzione importante: proteggerci dai pericoli, spingerci a prestare attenzione, farci fermare quando qualcosa non va.

Il problema nasce quando quei sistemi rimangono costantemente attivati, quando la paura diventa sproporzionata rispetto alla situazione, quando l’ansia impedisce di vivere, quando la tristezza si trasforma in una condizione persistente e invalidante. A quel punto non serve giudicarsi. Serve ascoltarsi. Serve comprendere. E, quando necessario, chiedere aiuto.

Perché ci vergogniamo della nostra mente?

Siamo spesso capaci di parlare dei nostri disturbi fisici con una naturalezza che ancora non riusciamo ad avere quando parliamo della nostra salute mentale. Possiamo dire di avere mal di schiena, un’intolleranza alimentare, problemi metabolici o una malattia cronica. Possiamo raccontare di essere stati dal medico e di avere iniziato una terapia.

Quando invece si parla di depressione, disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi ossessivi, disturbi alimentari o altre condizioni psicologiche e psichiatriche, improvvisamente cambia il linguaggio. Arrivano il silenzio. La paura di essere giudicati. La necessità di nascondere. Il timore di essere esclusi. Come se la malattia mentale fosse una colpa personale e non una condizione di salute che merita attenzione, comprensione e cura.

Ed è proprio questo uno dei paradossi più dolorosi dello stigma: può spingere una persona a nascondere proprio ciò per cui avrebbe bisogno di essere aiutata. La vergogna può impedire di chiedere aiuto. Il giudizio può alimentare l’isolamento. L’isolamento può aumentare la sofferenza. E il silenzio, invece di proteggere, può diventare una gabbia.

Parlare di salute mentale significa parlare di salute

La salute mentale non dovrebbe essere considerata una questione secondaria rispetto alla salute fisica. Una persona non è divisa in una “parte fisica” e una “parte psicologica” che possono essere trattate separatamente come se non comunicassero tra loro. Siamo un insieme.

Il nostro modo di pensare influenza il corpo. Il nostro corpo influenza il nostro modo di stare al mondo. Lo stress può avere conseguenze fisiche. Una malattia fisica può avere conseguenze psicologiche. E una sofferenza psicologica può modificare il sonno, l’alimentazione, l’energia, la capacità di concentrarsi, le relazioni e la quotidianità.

Per questo parlare di salute mentale non significa dare più importanza alla psicologia rispetto al corpo. Significa, semplicemente, riconoscere la persona nella sua interezza. Abbattere lo stigma non significa negare la gravità delle malattie mentali. Significa l’esatto contrario: riconoscerle abbastanza da permettere a chi ne soffre di non sentirsi colpevole e di poter cercare un percorso di cura.

Non bisogna vergognarsi di stare male. Non bisogna sentirsi meno degni perché si attraversa un periodo di fragilità.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio

La sofferenza mentale è difficile da riconoscere ma ciò che non si vede, significa davvero che non esiste? Se una persona trema, non dorme, non riesce a respirare, non riesce ad alzarsi dal letto o vive ogni giorno con una paura che non riesce a controllare, perché dovrebbe essere considerata meno malata di chi ha un dolore che possiamo vedere? Dire “è tutto nella tua testa” cancella forse quel dolore? Dire “devi essere forte” rende forse più forte chi sta soffrendo? E se quella persona fosse proprio accanto a te, riusciresti ancora a chiamarla debole?

Perché ci dovremmo vergognare di una ferita che non abbiamo scelto? Ci vergogneremmo allo stesso modo di un’altra malattia che colpisce il nostro corpo? Perché chiedere aiuto dovrebbe essere una sconfitta, quando in realtà è un atto di coraggio? Se il tuo corpo merita cura quando si ammala, perché la tua mente dovrebbe meritare silenzio?

Forse è arrivato il momento di cambiare le domande. Non più “Perché non riesci a reagire?”, ma “Di cosa hai bisogno?”. Non più “Che problema hai?”, ma “Come posso aiutarti?”. Perché la malattia mentale non è una vergogna da nascondere, né una debolezza da rimproverare: è una sofferenza da riconoscere e una condizione da curare. E ricordiamolo: non c’è nulla di vergognoso nel chiedere aiuto. Vergognoso è far sentire qualcuno colpevole del proprio dolore.