La deputata siciliana Cristina Ciminnisi annuncia: “Ho un sarcoma, ma non mi fermo”

Il post social

C’è un momento, nella vita di chi ha scelto di stare in pubblico, in cui la fragilità smette di essere un segreto e diventa una scelta di verità. È quello che ha fatto oggi Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle eletta nel collegio di Trapani, decidendo di raccontare ai suoi concittadini qualcosa che riguarda prima di tutto lei, la sua famiglia, suo figlio: la diagnosi di un sarcoma.

Lo ha fatto senza filtri, con un messaggio pubblicato sui social: «In queste settimane – ha scritto Cimminisi – mi avete vista meno presente del solito e credo sia mio dovere spiegarvi il perché. Mi è stato diagnosticato un sarcoma.

Non ci giro intorno, perché mi avete dato l’onore di rappresentarvi in Parlamento e ho sempre sentito la responsabilità del mio mandato attraverso una cosa per me fondamentale: esserci, dare il massimo, non fermarmi mai.

Ma questa diagnosi, inevitabilmente, mi impone per qualche tempo di riorganizzare le mie energie e la mia presenza pubblica.

Non ho alcuna intenzione di fermarmi. Ci sarò in modo diverso, ma continuando a portare avanti la mia attività politica e tutto ciò che serve al nostro territorio.

C’è solo – tra le altre – una battaglia in più da affrontare, e la affronterò con tutta la forza che ho. Per mio figlio, per la mia famiglia, per gli amici che mi vogliono bene e per tutti voi che mi avete dato fiducia e sostenuta in questi 4 anni.

Abbiamo ancora tante battaglie da combattere insieme – conclude il post – per la nostra bella Sicilia!»

Chi è Cristina Ciminnisi

Nata a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, il 28 agosto 1987, Cristina Ciminnisi è giurista, con un dottorato di ricerca in diritto pubblico conseguito all’Università di Palermo, e vive a Trapani. Il suo avvicinamento al Movimento 5 Stelle risale al 2015, come collaboratrice dei rappresentanti del Movimento all’Assemblea Regionale Siciliana; il salto in politica attiva arriva con le elezioni regionali del 2022, quando viene eletta nel collegio di Trapani con oltre duemila preferenze. Alla sua prima legislatura, siede nella Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars.

Che cos’è il sarcoma

Il sarcoma è un tumore maligno raro che colpisce i tessuti connettivi — ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni, grasso — e rappresenta circa l’1% dei tumori maligni negli adulti. Si divide in due grandi famiglie: i sarcomi dei tessuti molli e gli osteosarcomi, che colpiscono lo scheletro; al loro interno esistono decine di sottotipi diversi, motivo per cui la diagnosi e la cura sono spesso affidate a centri specializzati.

Il sintomo più comune è la comparsa di una massa o di un gonfiore, a volte indolore nella fase iniziale, oppure — negli osteosarcomi — un dolore osseo persistente. La terapia dipende da tipo, sede e stadio della malattia, e può prevedere chirurgia, radioterapia e chemioterapia, spesso in combinazione. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto progressi importanti, anche grazie a terapie mirate e, per alcuni sottotipi, all’immunoterapia.