Innotrans 2026, Strisciuglio (ad di Fs): “Un piano industriale entro la fine dell’anno, al centro i passeggeri”

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L'evento

La definizione di un piano industriale entro la fine dell’anno, che metta al centro i passeggeri e tutto il sistema ferroviario, core business del Gruppo. E ancora, il miglioramento della qualità del servizio ferroviario, i nuovi collegamenti in Italia e in Europa, e gli investimenti su manutenzione e innovazione. Sono alcuni dei punti toccati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Gianpiero Strisciuglio, in occasione dell’apertura di InnoTrans 2026, la principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che riunisce a Berlino operatori, aziende, istituzioni e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo. Un’occasione importante per il Gruppo FS che nell’ultimo anno ha messo in campo un vasto piano di investimenti con circa 1.300 cantieri attivi ogni giorno , 700 dedicati a nuove opere e 600 alla manutenzione e al potenziamento della rete , e una squadra di oltre 10mila ingegneri impegnati al lavoro.

«Siamo in una fase di grande trasformazione, con la definizione di un piano industriale entro la fine dell’anno che avrà come focus la sicurezza, che alimenta nel quotidiano tutte le nostre scelte e di chi lavora nei nostri cantieri» , ha detto l’Amministratore Delegato Gianpiero Strisciuglio (nella foto in alto) «un piano che prevede investimenti su innovazione a supporto dei processi manutentivi e che guarda alla dimensione internazionale. Ci occuperemo solo di ciò che è ferrovia, che è il nostro core business, e svilupperemo solo progetti che vanno in questa direzione» .

Un piano industriale di Fs e nuove infrastrutture

Nuovo piano industriale ma non solo. Strisciuglio ha citato il PNRR e la totalità degli obiettivi conseguiti entro il 30 giugno, l’impegno per alcune opere strategiche come la Brescia-Verona-Padova, la Napoli-Bari e la Palermo-Catania-Messina, passando poi agli investimenti e al mantenimento degli impegni temporali in Europa.

«Siamo avanti sul panorama europeo e siamo pronti ad uno scenario competitivo. Con i colleghi tedeschi è in atto una collaborazione storica che guarda al futuro per costruire un sistema migliore» , – ha continuato Strisciuglio – «Sull’AV la cooperazione tra Trenitalia e Deutsche Bahn ci consentirà, la prossima estate, di aprire il collegamento Milano – Monaco e Roma – Monaco».

L’impegno europeo e internazionale del Gruppo FS si sviluppa infatti in parallelo alla crescita delle attività ferroviarie oltre i confini italiani, con una presenza consolidata nel mercato dell’Alta Velocità in Francia, attraverso Trenitalia France, e in Spagna, attraverso iryo, e con il progetto di estensione dei collegamenti Frecciarossa verso Germania e Austria, in collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB.

Restando in ambito internazionale, nella giornata di ieri Strisciuglio ha preso parte all’UIC European Management Committee (EMC), al CER Management Committee (MC) e ad un incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di East Japan Railway Company (JR East) e Presidente mondiale della UIC per il biennio 2026-2027. Un’occasione per confrontarsi con un settore ferroviario internazionale in continua evoluzione e condividere le esperienze maturate dall’Italia in una fase di profonda trasformazione del sistema ferroviario.