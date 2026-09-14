Il padre di Andy Burnham è morto: aveva l’Alzheimer e non sapeva che il figlio fosse diventato premier

Foto: Ansa / ANDY RAIN (9/9/2026)

Annullati gli impegni

In una delle video-interviste in cui parlava del morbo con cui era costretto a convivere suo padre, Burnham si era commosso. Dietro le riforme proposte per il potenziamento dell'assistenza sociale, c'è proprio la malattia del genitore

Il padre del primo ministro laburista britannico Andy Burnham, Roy, è morto all’età di 86 anni. L’ha annunciato in una nota Downing Street, spiegando che il premier ha annullato gli impegni che aveva in agenda per oggi e per domani. Prima di prendere le redini del governo britannico, Burnham aveva rivolto un pensiero a suo papà, che era ricoverato in una casa di cura. In una delle sue interviste, il premier aveva detto che il genitore, ingegnere in pensione, era affetto da una forma avanzata di morbo di Alzheimer. Per questo motivo Roy non era a conoscenza del fatto che il figlio sarebbe succeduto a Keir Starmer alla guida della nazione.

Morto il padre di Andy Burnham: aveva l’Alzheimer e non sapeva che il figlio fosse diventato premier

Il nuovo premier britannico aveva affermato a luglio che l’inconsapevolezza di suo padre fosse triste, perché sarebbe stato fiero di lui e del suo ruolo. E comunque non ha dimenticato di ringraziare il genitore per tutta la stima provata anche nei suoi confronti dopo il risultato ottenuto: «È anche il suo risultato. Un risultato di tutta la famiglia, anche se lui non lo sa». Burnham ha spesso fatto riferimento all’Alzheimer di suo padre come uno dei fattori principali dietro la sua volontà di riformare l’assistenza sociale. In uno dei discorsi che aveva tenuto poco dopo essere arrivato a Downing Street aveva annunciato tra i punti in cima alla sua agenda che avrebbe aiutato suo padre e milioni di persone come lui di fronte all’ingiustizia del sistema attuale.

Il rapporto con il papà e le lacrime quando ha parlato della malattia

In passato, l’ex sindaco di Great Manchester ha parlato di come suo padre non cattolico fosse preoccupato di incontrare la famiglia di sua madre per la prima volta «poiché allora la religione era davvero importante a Liverpool». Andy ha infatti ereditato il suo orientamento religioso dalla mamma, Eileen. In una delle interviste riportate dal Daily mail, Burnham apparve commosso quando parlava di suo padre e del morbo di Alzheimer con cui quest’ultimo era costretto a convivere.

Il cordoglio della leader dei conservatori

Kemi Badenoch, leader dei conservatori inglesi, ha espresso il proprio cordoglio per Andy Burnham: «Le mie condoglianze al primo ministro Andy Burnham e a tutta la sua famiglia. Non importa quanti anni hai, o quanto cerchi di prepararti: perdere tuo padre è un’esperienza profondamente dolorosa. Una parte della tua vita che è sempre stata lì è improvvisamente scomparsa per sempre. E può sembrare che una parte di te non sarà mai più la stessa».