Francia alle prese con le presidenziali 2027, tappa cruciale. L’impietosa analisi di “Le Figaro”: mai una crisi così profonda

Secondo Baverez il dibattito fondamentale che dovrebbe avere luogo in Francia è soffocato da una strana campagna elettorale, scollegata dalla realtà; l’incessante proliferazione di candidature va di pari passo con l’assenza di visione e di un programma. Ciò è particolarmente vero all’interno del cosiddetto blocco centrale, che non è né un blocco né un centro. I suoi leader, sempre più frammentati, incoerenti e disuniti, non si preoccupano né di un piano, né della ripresa, né della mobilitazione dei cittadini; pensano solo a se stessi, litigando su sondaggi e primarie, appoggi e candidature, senza mai affrontare i problemi della Francia e del popolo francese. All’estrema destra, Marine Le Pen gestisce la sua posizione di favorita cercando di limitare rischi ed errori. All’estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon si sta impadronendo del vuoto politico, conducendo una campagna elettorale puntando sui francesi di origine straniera, sui giovani emarginati e sulle periferie, sui social media e sui media tradizionali. Ci sono dunque tutte le premesse per un altro dibattito soffocato e un’elezione viziata, sulla falsariga del 2017, quando Emmanuel Macron fu eletto grazie ai giudici che azzopparono Fillon e del 2022, quando fu rieletto nascondendosi dietro la guerra in Ucraina.

Campagna elettorale svincolata dalla realtà: troppo candidature, zero programmi

Ma la situazione nel 2027 è completamente diversa. Se i francesi non coglieranno l’opportunità offerta dalle elezioni presidenziali per scegliere una strategia di ripresa, saranno i mercati a decidere per loro. Il debito è diventato ingestibile, con tassi di interesse al 4,3% a fronte di una crescita nominale inferiore al 3% (0,4% di crescita più 2,4% di inflazione) e costi di servizio del debito che supereranno i 100 miliardi di euro entro la fine del decennio, sottraendo fondi ai servizi pubblici e impedendo qualsiasi investimento. Il debito sovrano è attentamente monitorato dai mercati, mentre gli investitori stranieri ne detengono quasi il 60%. Il lungo periodo di indulgenza di cui la Francia ha goduto da parte delle agenzie di rating, dei mercati e dei partner europei è terminato. Per il prossimo Presidente la prima priorità sarà il debito pubblico e i suoi principali interlocutori saranno i mercati finanziari, il Consiglio europeo e la Bce. È sorprendente constatare che, a parte le proposte suicide di Jean-Luc Mélenchon di cancellare il debito, che servono solo ad accelerare la crisi finanziaria e a far precipitare il Paese nel caos, nessun candidato osi svelare la vera situazione economica e finanziaria del Paese, spiegare le sfide che deve affrontare o proporre soluzioni credibili. Nessun candidato offre una vera rottura con il passato e tutti, per il momento, restano impantanati nell’immobilismo e nei compromessi che hanno reso la Francia il malato d’Europa.

Clemenceau insegna: in politica bisogna sapere cosa si vuole

Di fronte a una situazione critica in cui il futuro della democrazia in Francia e in Europa è in bilico, Bavarez ricorda la massima di Georges Clemenceau: «In politica bisogna sapere cosa si vuole; quando lo si sa, bisogna avere il coraggio di dirlo; quando lo si dice, bisogna avere il coraggio di farlo». Il mondo del 2027 non avrà nulla a che vedere con quello del 2017 o del 2022. La storia del XXI secolo è cambiata sotto la pressione di una serie di shock: la pandemia del Covid, le guerre in Ucraina, Gaza e Iran e la crisi energetica. La democrazia ha subito un drammatico declino, la violenza sta sfuggendo a ogni controllo, combinando una recrudescenza della guerra con un numero senza precedenti di conflitti armati dal 1945, in cui i civili sono il bersaglio principale. L’Europa, che si è ricostruita dopo il 1945 sulla base della sua unificazione economica e della convinzione che la pace si fondi sul diritto e sul commercio, si trova in una situazione particolarmente difficile.