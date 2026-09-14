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Francia alle prese con le presidenziali 2027, tappa cruciale. L’impietosa analisi di “Le Figaro”: mai una crisi così profonda

Con Macron Paese al collasso

Francia alle prese con le presidenziali 2027, tappa cruciale. L’impietosa analisi di “Le Figaro”: mai una crisi così profonda

Esteri - di Andrea Verde - 14 Settembre 2026 alle 17:27

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di Andrea Verde - 14 Settembre 2026