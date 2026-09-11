Gualtieri sommerso dall’acqua, Capitale in tilt e lui pensa al video marketing. FdI: “Roma merita di più”

Maltempo e Campidoglio

Alle prime piogge, per quanto ampiamente annunciate, Roma si allaga. Traffico in tilt, alberi crollati, auto semidistrutte, metro ferme. Il maltempo di giovedì ha letteralmente messo in ginocchio la Capitale. Il day after restituisce un’immagine incubo della città mentre il sindaco Roberto Gualtieri sembra in tutt’altre faccende affaccendate. La visibilità sui social e il consueto rito del taglio del nastro rimangono lo sport preferito dal primo cittadino dem. Strade trasformate in fiumi e il Grande raccordo anulare sommerso, si legge in una grafica social di Fratelli d’Italia Roma che impazza sul web.

Roma in ginocchio per il maltempo: strade allagate, traffico in tilt, alberi caduti

“Mentre i romani fanno i conti con disagi e problemi reali, l’amministrazione Gualtieri sembra ancora più concentrata sull’immagine che sulla manutenzione della città”, si legge sulla campagna del partito della premier. “Tanti video sulla fuffa, poco da risolvere. Roma ha bisogno di un sindaco che sappia governare”, continua il messaggio corredato dagli hashtag #RomaMeritadiPiù #GualtieriAntiRomano #VergognaCapitale #FratellidItaliaRoma #DifendiAmoRoma. La conclusione è lapidaria: “Gualtieri, l’AntiRomano. Dimettiti”.

La campagna di FdI: “Gualtieri l’AntiRomano. Dimettiti”

Il 10 settembre è stata una vera e propria giornata di passione per i romani. La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Capitale ha causato disagi in ogni quadrante della città. Il maltempo previsto, con venti forti, pioggia e una tempesta di fulmini per molte ore, ha danneggiato il territo costringendo polizia locale e vigili del fuoco a decine e decine di interventi. In sole sei ore è caduta su Roma la pioggia di un intero mese.

Immagini apocalittiche mentre dal Campidoglio dormono

Immagini apocalittiche con rami e interi alberi caduti, voragini, sottopassi e strade allagati, incidenti. E ancora disagi sulle metro, alcune ferme, e sulle linee ferroviarie che hanno reso un calvario la mobilità. Oltre 350 gli interventi della polizia locale, fino a tarda serata. Tutti i gruppi territoriali, da nord a sud, sono stati impegnati in numerosi interventi per la messa in sicurezza delle aree interessate. Colpa della sistematica assenza di manutenzione e prevenzione dell’amministrazione capitolina.

I danni maggiori nella zona nord (via Aurelia) e a Tor Bella Monaca

Una delle situazioni più critiche si è verificata nel quadrante nord della Capitale in via Aurelia, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati a causa degli allagamenti. Il guidatore di un’auto Ncc è rimasto intrappolato nell’acqua. Per liberarlo è stato necessario il supporto della protezione civile. Soccorsi anche in via Casilina all’altezza di Tor Bella Monaca con veicoli in panne in un sottopasso allagato.