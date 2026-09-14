Grillo prepara la “bomba” contro Conte: nasce il Movimento Zero Stelle? Il segreto affidato a Fedez

Foto: ansa / RICCARDO ANTIMIANI

La guerra grillina

Un nuovo partito targato Beppe Grillo? Un Movimento? E con quante stelle? Forse zero? Il mistero è stato affidato a Fedez, che ha raccolto le “cattive intenzioni” di Beppe Grillo nella prima puntata della nuova edizione di “Pulp”, il video-podcast condotto da Fedez e Mr Marra, che incassa milioni di clic via YouTube. “Vuole sfidare Conte”, sono le indiscrezioni raccolte oggi dal “Corriere della Sera”, che parla di una lista a sinistra del Campo largo, con l’obiettivo di erodere voti all’ipotetica alleanza M5S-Pd-Avs e Italia viva.

Beppe Grillo all’assalto di Conte?

“Prove? Per ora ci sono indizi, anche se importanti. Ieri ha cambiato lo stato su WhatsApp con un eloquente ‘Movimento Zero Stelle’. Ma soprattutto il prossimo 21 settembre, Grillo tornerà in pista dopo mesi e mesi di silenzio. E lo farà con il botto, ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp…”, scrive il quotidiano. Che però ammette: non si sa ancora cosa abbia detto, per capire meglio basterà attendere una settimana.

Giuseppi alle prese con la guerra al Pd

Intanto Conte ha le sue belle gatte da pelare per venire a capo del Pd. Ieri il leader grillino ha ribadito il suo no a Kiev. Sull’Ucraina “è chiaro che dovremo preventivamente precisare qualche punto fermo, perché non può essere che domattina -vinca Schlein o addirittura un altro candidato- e a quel punto si mandano a gogo armi a Kiev per una escalation militare, che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Questo, lo ripeto, va preventivamente chiarito e precisato“, la posizione espressa da Conte alla festa de ‘Il Fatto Quotidiano’, in Versilia. “Il Movimento Cinque Stelle -avverte l’ex premier- non può sottoscrivere un programma che prevede di continuare a fare quello che fa Meloni in politica estera. L’invio delle armi, secondo me, può solo portare a una escalation militare e farci rotolare nella guerra…”.

Elly Schlein, ieri sera, alla Festa dell’Unità, la segretaria del Pd ha ribadito che la linea del Pd prevede il sostegno a Kiev e l’impegno per una soluzione negoziale: “Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall’offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti”. Il fronte di guerra, per Conte, è doppio…