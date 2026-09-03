Governo stabile e longevo, Fazzolari: “Un primato che fa bene a tutta l’Italia, dovrebbe gioirne anche l’opposizione”

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Il sottosegretario

Tutto pronto, a Bari, dove domani FdI celebrerà, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il record di longevità del governo guidato dalla leader del partito di via della Scrofa. Oggi è stata la giornata dei bilanci, da parte di molti esponenti del centrodestra, ognuno con una chiave di lettura personale. Quella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, è che il traguardo raggiunto non debba inorgoglire solo la maggioranza e i sostenitori di centrodestra.

Governo record, Fazzolari invita anche l’opposizione a gioirne

“Questo record non è solo del governo Meloni, è un record importante per tutta l’Italia, del quale tutti dovrebbero essere contenti”, spiega a LaPresse il sottosegretario, rimarcando il fatto che “una nazione con governi stabili è una nazione matura, che può prendere decisioni strategiche di medio e lungo periodo e questo è un grande vantaggio per tutto il sistema Paese”. Insomma, per Fazzolari la rottura con un passato caratterizzato da esecutivi fragili dovrebbe far esultare anche chi fin dall’inizio ha criticato Meloni e la sua squadra. “La stabilità è forza e credibilità a livello internazionale e nel rapporto che lo Stato ha con la grande finanza e con i grandi interessi economici”, sottolinea ancora Fazzolari, che replica così a chi, dall’opposizione, sostiene che quello che si festeggerà domani in Puglia sarà un record vuoto: “È vero che la stabilità senza risultati concreti non avrebbe senso. Per questo siamo molto fieri dei tanti risultati che abbiamo raggiunto, a partire dalla creazione di 1,3 milioni di posti di lavoro stabili, l’aumento dei salari dopo anni di perdita di potere d’acquisto, la riduzione del divario Nord-Sud, la crescita del nostro export e il contrasto all’immigrazione illegale di massa”. Un punto d’arrivo quindi, per il sottosegretario con delega per l’Attuazione del programma di governo, ma anche di partenza pensando alla parte conclusiva della legislatura: “Continueremo a lavorare per attuare passo dopo passo il programma che gli italiani hanno sottoscritto”.