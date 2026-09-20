Germania, doppio schiaffo alla Cdu: AfD prima in Pomerania col 38%. Merz: “Un disastro, ma vado avanti”

L'onda lunga della destra

Serata elettorale difficile per la Cdu del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Le prime proiezioni delle elezioni regionali del 20 settembre vedono l’AfD al primo posto nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, davanti alla Spd, mentre a Berlino è la Linke a conquistare la testa.

Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo le prime rilevazioni, l’AfD si attesta intorno al 37-38%, con la Spd poco dietro, tra il 35,5 e il 36,5%. La Cdu precipita invece intorno al 5-5,5%, a ridosso della soglia di sbarramento.

Il risultato conferma un quadro già delineato nelle rilevazioni precedenti al voto, che indicavano un confronto serrato tra AfD e Spd.

Berlino, Linke prima: Cdu seconda

Scenario diverso nella capitale. Le prime proiezioni indicano la Linke nettamente in testa, con una percentuale compresa tra il 24,5 e il 26%. La Cdu si ferma intorno al 20%, mentre l’AfD è accreditata tra il 13,5 e il 16%.

Per la Spd il risultato è particolarmente pesante: con circa il 12% dei voti scivola nelle retrovie. Il candidato socialdemocratico Steffen Krach ha parlato di un risultato «catastrofico» e di una cesura per il partito berlinese.

La crescita della Linke era emersa già nelle ultime settimane della campagna elettorale: il BerlinTrend del 10 settembre la indicava al 21%, davanti alla Cdu al 20%.

Merz: «Un disastro, ma andiamo avanti»

Il cancelliere Friedrich Merz ha riconosciuto la gravità del risultato della Cdu nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, definendolo un «disastro che non può essere edulcorato».

Merz ha però escluso un passo indietro e ha ribadito l’intenzione di proseguire alla guida del governo e della Cdu. Il cancelliere ha insistito sulla necessità di portare avanti le riforme concordate con la Spd, avvertendo che i cambiamenti richiederanno «fermezza, tenacia e pazienza».

Le due consultazioni erano considerate anche un importante test politico nazionale per il governo federale guidato da Merz.

AfD rivendica il risultato

L’AfD celebra così il risultato nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Il co-presidente Tino Chrupalla ha rivendicato un «mandato a governare» e annunciato l’intenzione di proporre colloqui alle altre forze politiche.

Anche Alice Weidel ha sottolineato la crescita del partito, sostenendo che l’AfD abbia assunto un ruolo sempre più centrale nel sistema politico tedesco e indicando nella Cdu un possibile interlocutore per future trattative.

A Berlino festeggia invece la Linke. La candidata Elif Eralp ha salutato il risultato affermando che il partito ha «fatto la storia» nella capitale.

Le percentuali restano provvisorie e possono cambiare con l’avanzare dello scrutinio.