FdI Campania, svolta al vertice: Sangiuliano nuovo coordinatore regionale: «Grazie a Meloni per la fiducia»

Imma Vietri sarà la sua vice

Cambio al vertice di Fratelli d’Italia in Campania. Gennaro Sangiuliano è stato nominato coordinatore regionale del partito, al posto del senatore Antonio Iannone. Vicecoordinatrice sarà Imma Vietri.

«In primo luogo un ringraziamento a Giorgia Meloni per la fiducia che ha riposto nella mia persona», ha dichiarato Sangiuliano. «Con abnegazione e impegno lavorerò per rafforzare Fratelli d’Italia e tutta la coalizione di centrodestra in Campania e per affermare quei valori e ideali della destra politica e culturale che sono stati sempre forti e radicati nella nostra regione».

Sangiuliano: «La destra ha grandi radici in Campania»

Il nuovo coordinatore ha indicato le priorità del suo mandato: «La destra ha grandi radici in Campania che non gelano mai». Sangiuliano ha inoltre rivendicato l’azione del governo Meloni per la regione, sottolineando la necessità di «accrescere gli sforzi».

Un ringraziamento è andato al predecessore Antonio Iannone, per «il lavoro fondamentale che ha svolto in questi anni».

Il coordinamento cittadino di FdI Napoli ha accolto la nomina definendo Sangiuliano «una figura di altissimo profilo» ed «espressione autentica e autorevole della classe dirigente napoletana», assicurandogli piena collaborazione.

Le reazioni degli alleati

Alla nomina sono seguiti gli auguri degli esponenti campani della coalizione.

Il senatore Francesco Silvestro, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, si è congratulato con Sangiuliano e Vietri e ha ringraziato Iannone per il lavoro svolto negli ultimi anni.

Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania, ha indicato tra gli obiettivi comuni l’opposizione in Regione, il rafforzamento del centrodestra sui territori e la preparazione alle prossime elezioni politiche.

Da Noi Moderati, il coordinatore regionale Gigi Casciello ha auspicato la prosecuzione del lavoro comune, puntando sull’unità della coalizione e sulla costruzione di una proposta per i prossimi appuntamenti elettorali.

Con Sangiuliano e Vietri, FdI rinnova così il vertice campano in vista delle prossime sfide politiche.