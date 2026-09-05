Dover, esplode la protesta contro i migranti: manifestanti incappucciati bloccano il porto (video)

Caos nella Manica

Alta tensione a Dover, dove decine di manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto hanno occupato una delle principali strade di accesso al porto, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione tra il Regno Unito e la Francia.

La polizia è intervenuta per gestire la protesta e consentire il progressivo ripristino della viabilità.

Traffico paralizzato agli accessi del porto

Le immagini circolate sui social mostrano numerosi manifestanti schierati sulla carreggiata. Il porto di Dover ha comunicato che il traffico in entrata e in uscita è stato temporaneamente bloccato a causa di un episodio legato all’ordine pubblico.

La protesta ha provocato una lunga coda sulle strade della zona, con diversi chilometri di traffico e ritardi segnalati anche sulla rete autostradale.

Gli slogan contro gli sbarchi nella Manica

I manifestanti hanno scandito slogan come “Stop the boats” e “Send them back”, espressioni legate alla protesta contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica a bordo di piccole imbarcazioni.

Secondo quanto riferito da esponenti politici locali, la mobilitazione sarebbe riconducibile proprio all’area delle proteste “Stop the boats”. Sono state inoltre segnalate tensioni tra alcuni partecipanti alla manifestazione e gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico.

Lo scontro politico sull’immigrazione

La protesta si inserisce in un clima politico già particolarmente acceso sul tema dell’immigrazione irregolare. Dover, per la sua posizione sulla Manica e per il ruolo centrale nei collegamenti con la Francia, è da tempo uno dei luoghi simbolo del confronto sugli sbarchi.

Nigel Farage, leader di Reform UK, aveva utilizzato il termine “invasione” parlando degli arrivi dei richiedenti asilo, provocando nuove polemiche.

Il governo laburista, dal canto suo, sostiene che la maggiore collaborazione con la Francia abbia contribuito a ridurre sensibilmente gli attraversamenti della Manica rispetto all’anno precedente.

Duro anche l’intervento del deputato di Dover Mike Tapp, che sui social ha criticato i manifestanti per i disagi provocati alla città e agli automobilisti.

Traghetti regolari nonostante i disagi

I problemi hanno riguardato soprattutto gli accessi stradali al porto. P&O Ferries ha comunicato che i collegamenti tra Dover e Calais continuano a essere operativi e che ai passeggeri impossibilitati a raggiungere in tempo il proprio traghetto viene assegnata la prima traversata disponibile.

Anche sul versante francese le operazioni sono proseguite, pur con alcuni ritardi.

Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato ad allontanare i manifestanti dall’area portuale e ad accompagnarli verso la stazione ferroviaria di Dover, nel tentativo di riportare gradualmente la situazione alla normalità.