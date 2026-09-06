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Dopo Ceuta, assalto di migranti alla Manica con decine di barconi: la reazione degli “incappucciati” (video)
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L'emergenza europea

Dopo Ceuta, assalto di migranti alla Manica con decine di barconi: la reazione degli “incappucciati” (video)

Cronaca - di Leo Malaspina - 6 Settembre 2026 alle 16:19

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Effetto Ceuta anche nel canale della Manica. Diversi gommoni con a bordo dozzine di migranti hanno cercato di raggiungere ieri il Regno Unito dalle coste francesi nei pressi di Wimereux. Per monitorare la situazione e impedire la traversata del Canale della Manica, la polizia ha impegnato pattuglie a terra e imbarcazioni. Inoltre, l’agenzia europea Frontex ha annunciato l’invio di mezzi navali spagnoli e lituani. Per contrastare i viaggi clandestini in mare, Londra e Parigi hanno stretto un accordo finanziario e il passaggio nel Canale della Manica resta uno dei più pericolosi a causa delle forti correnti. Nelle stesse ore, a Dover, è andata in scena una manifestazione di protesta di cittadini britannici incappucciati che hanno bloccato l’accesso al porto per protestare contro i migranti che attraversano la Manica. I dimostranti hanno interrotto per ore, fino a mezzogiorno, il traffico dei traghetti tra la Francia e il Regno Unito. I manifestanti avevano inizialmente bloccato tutte le vie di accesso e uscita dal terminal. Le autorità avevano dichiarato di essere impegnate in un “incidente di ordine pubblico in corso”. La responsabilità della protesta è stata rivendicata da un gruppo anti-immigrazione con legami con l’estrema destra.

Il governo del neo premier Andy Burnham ha condannato il comportamento dei manifestanti a Dover, che – seppur non siano stati segnalati episodi di violenza – hanno intimorito diversi passanti per via dei vestiti completamente neri e dei passamontagna.

Migranti all’assalto della Manica, la protesta degli incappucciati

A Ceuta l’emergenza continua

Sul fronte spagnolo, a Ceuta, almeno 21 migranti sono stati arrestati e identificati con l’accusa di aver lanciato pietre contro membri di una pattuglia militare e agenti della Guardia Civil: lo riferiscono l’agenzia Efe e altri media spagnoli, precisando che l’episodio risale a ieri sera e che non sono stati segnalati feriti. Intanto, fonti di polizia riprese da El País hanno riferito che, nell’ultima settimana, circa 700 migranti hanno accettato di lasciare “volontariamente” Ceuta. L’exclave spagnola è stata scenario di un episodio eclatante a fine luglio, quando oltre 70.000 persone sono entrate irregolarmente dal confinante Marocco nel giro di due giorni.  

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di Leo Malaspina - 6 Settembre 2026