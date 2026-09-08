Cultura e memoria: l’Associazione M.Arte apre il suo percorso al Museo Crocetti di Roma

Il Museo Venanzo Crocetti, in via Cassia 492, aprirà le sue sale martedì 6 ottobre, alle ore 18.30, per la presentazione di “Le stagioni di una vita”, il romanzo scritto a quattro mani da Francesco Puccio e Giulia Romoli. Un’opera che si muove tra memoria familiare e storia collettiva, ripercorrendo un secolo di vicende italiane fatte di legami, partenze, guerre e ritorni alle proprie radici.

L’appuntamento segna anche una data significativa per il panorama culturale della città: sarà infatti il primo evento pubblico dell’Associazione M.Arte APS, nata con l’intento di promuovere incontri e occasioni di confronto attraverso la cultura, l’arte e la valorizzazione del territorio.

Un romanzo tra le pagine della famiglia Gasparri

Al centro del libro c’è la storia della famiglia Gasparri, raccontata attraverso le figure dei fratelli Domenico e Albino. Domenico Gasparri, generale dei Carabinieri e padre del senatore Maurizio Gasparri, diventa il filo conduttore di una narrazione che intreccia le vicende private a quelle della grande Storia italiana del Novecento.

Il romanzo si sofferma sul valore della memoria come ponte tra generazioni, un patrimonio di affetti, scelte e tradizioni da custodire e trasmettere. Non una semplice ricostruzione biografica, dunque, ma una riflessione più ampia su come le storie di famiglia possano trasformarsi in memoria condivisa, capace di parlare anche a chi non ha vissuto direttamente quegli anni.

Gli interventi in programma

Ad aprire la serata sarà il professor Vittorio De Pedys, presidente dell’Associazione M.Arte, con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi dell’avvocato Renato Manzini, presidente di Italia Protagonista, e del senatore Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che porterà anche la propria testimonianza sulla figura del padre.

Non mancheranno gli autori Francesco Puccio e Giulia Romoli, pronti a raccontare al pubblico la genesi del progetto editoriale e i temi che attraversano le pagine del romanzo, in un dialogo aperto che promette di andare oltre la tradizionale presentazione libraria.

Un debutto all’insegna della convivialità

L’appuntamento del 6 ottobre non si esaurirà con la parte editoriale. Dalle ore 20, e fino al termine della serata, è previsto un buffet con drink, pensato come momento di scambio informale tra soci, ospiti e partecipanti — un’occasione di networking che riflette lo spirito con cui l’Associazione M.Arte intende muovere i primi passi nel panorama culturale romano.

La cornice scelta per l’esordio, quella del Museo Venanzo Crocetti sulla via Cassia, si conferma così non solo spazio espositivo ma anche luogo di incontro e dialogo culturale nella capitale.