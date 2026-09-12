Covid, è scontro sui “danneggiati dal vaccino”. Buonguerrieri contro Majorino: «Il Pd è sprezzante»

Foto: Ansa / Ciro Fusco (Foto d'archivio (del 2021))

La verità non deve tacere

«Il disprezzo del Pd nei confronti di chi ha la sola “colpa” di essere rimasto danneggiato dal vaccino anti-Covid non conosce limiti. Ieri il consigliere regionale della Lombardia Pierfrancesco Majorino ha contestato un convegno che si è tenuto nel Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, bollandolo come “No vax” poiché ha dato voce a persone che hanno subìto ripercussioni fisiche dopo essersi sottoposte alla vaccinazione anti-Covid. È un paradosso e anche una grave offesa definire così, con il marchio che danno a chi ritengono indegno di parlare, persone che si sono fidate dello Stato. Si sono vaccinate. Hanno subìto un danno, e oggi cercano soltanto di essere ascoltate e aiutate».

Covid, Buonguerrieri contro Majorino: «Il Pd è distante dal mondo reale»

La dura reazione a quanto accaduto è quella affidata in una nota dalla deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. Che nel proseguire nei suoi rilievi, aggiunge anche: «Il Pd, con questo atteggiamento sprezzante, conferma soltanto di essere distante anni luce dal mondo reale, dalle persone e dai loro problemi concreti. E dimostra inoltre nostalgia nei confronti del triste periodo pandemico, quando le idee sgradite a chi governava e imponeva restrizioni delle libertà costituzionali venivano escluse dal dibattito pubblico e demonizzate».

Continua la ricerca di FdI della verità sulla stagione del Covid

Chiosando in calce: «Fratelli d’Italia continua invece il suo impegno nell’ascolto di tutti i cittadini, all’insegna della libertà, per tentare di dare soluzione ai tanti e gravi danni arrecati dai governi di sinistra di quell’epoca. E continua inoltre, a dispetto di chi vorrebbe farci tacere, la ricerca della verità sulla stagione del Covid».

(Italpress)