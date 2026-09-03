Così il record di stabilità di Giorgia fa impazzire la sinistra instabile

Il primato

Il governo Meloni macina record e la sinistra fa come la volpe di Esopo...

La campagna di delegittimazione è già iniziata da un pezzo. E domani, quando il governo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana, il refrain raggiungerà probabilmente il massimo dei decibel: non ci sarebbe nulla da festeggiare e la longevità non sarebbe sinonimo di qualità. L’ultima affermazione è, in sé, difficilmente contestabile: durare non basta a governare bene. Ma è proprio qui che il ragionamento si fa curioso. Perché una cosa è dire che la longevità non certifica la qualità di un governo, un’altra è sostenere che non abbia alcun valore politico.

La stabilità, infatti, è un valore in sé. Significa avere il tempo per programmare, decidere, realizzare e soprattutto assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte. Ed è proprio la mancanza di questa continuità che per decenni è stata indicata come una delle grandi debolezze della politica italiana. Al primo ascolto viene in mente la famosa favola di Esopo, “La volpe e l’uva”. Una volpe affamata vede dei bellissimi grappoli, prova più volte a raggiungerli ma non ci riesce. Alla fine, per consolarsi, decide che quell’uva non vale nulla: è acerba. La morale è semplice e di grande attualità: quando non si riesce a raggiungere un obiettivo, il modo più facile per ridimensionarlo è convincersi che quell’obiettivo non valesse poi così tanto.

È esattamente ciò che sta accadendo alla vigilia del 4 settembre. Quel giorno il governo Meloni segnerà un primato storico: diventerà il più longevo della Repubblica. Ha mantenuto per quasi quattro anni una maggioranza e una linea politica senza essere travolto dalle crisi di governo che hanno segnato gran parte della nostra storia recente. E non è l’unico elemento di novità. È il primo governo guidato da una donna e il primo esecutivo espressione della destra-centro a guidare il Paese. Non proprio bazzecole, insomma.

Per anni abbiamo considerato l’instabilità una delle grandi anomalie della politica italiana: maggioranze che cambiavano, crisi di governo, formule e alchimie parlamentari. La stabilità era invocata come una necessità per l’economia, per la credibilità internazionale, per stare nei luoghi in cui si prendono le decisioni e contare. È qui che il “non c’è nulla da festeggiare” non regge. Se la stabilità è stata per anni indicata come una necessità della politica italiana, non può diventare improvvisamente un “frutto acerbo” quando a ottenerla è un governo che politicamente non si vorrebbe riconoscere come vincente.

E c’è un punto ancora più importante. Se davvero questi quasi quattro anni fossero stati soltanto un lungo esercizio di sopravvivenza, come raccontano i suoi detrattori, dovrebbero essere i fatti a dimostrarlo. E invece qualche fatto c’è, eccome. Sul lavoro, l’ultima rilevazione Istat fotografa un Paese con un numero di occupati ai massimi storici. Sul fronte dell’immigrazione irregolare, gli sbarchi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti e i rimpatri sono aumentati. Sul Pnrr l’Italia ha continuato a raggiungere gli obiettivi necessari per ottenere le rate europee. E nel contesto internazionale ed europeo Roma oggi è riconoscibile e ascoltata.

Il 4 settembre non certificherà automaticamente la qualità di questi risultati. Quello spetta agli elettori e al giudizio della storia. Certificherà però un accadimento tutt’altro che scontato: per la prima volta da decenni, un esecutivo avrà avuto il tempo e la continuità necessari per governare lungo un intero ciclo politico. Si può dire che abbia governato bene o male. Si possono contestare le sue scelte, i suoi risultati e le sue priorità. Ma prima di dire che l’uva è acerba, sarebbe forse il caso di ricordare quanto a lungo abbiamo sentito dire che il problema dell’Italia fosse proprio non riuscire mai ad arrivare a quei grappoli.