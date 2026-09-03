Governo Meloni: “Oltre 1,3 milioni di posti di lavoro stabili in più in 1.413 giorni” FdI celebra il record con un video

Foto: Ansa Foto / Filippo Attili - Chigi Palace Pr

Domani l'evento di Bari

A poche ore del record di governo più longevo e duraturo della storia della Repubblica italiana, e alla vigilia dall’evento organizzato da Bari a cui prenderanno parte la premier e i suoi ministri, Fratelli d’Italia rivendica uno dei risultati che più di tutti racchiude il percorso compiuto in 4 anni alla guida dell’Italia: i numeri sul lavoro. E lo fa attraverso un video breve ma fortemente simbolico, che da via della Scrofa fanno sapere “già disponibile sui canali social del partito, arriverà in versione ridotta nelle principali stazioni d’Italia a partire da domani, venerdì 4 settembre”.

Video racconto di numeri e record

“Fratelli d’Italia celebra i 1.413 giorni del Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, con un video dedicato a uno dei risultati più significativi raggiunti in questi anni: la crescita record dell’occupazione e dei posti di lavoro stabili” si legge nella nota diffusa che accompagna e racconta la clip di 35 secondi. Il racconto parte dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento e dell’iconico passaggio della campanella che ha dato inizio all’esperienza di governo. Da quel momento, giorno dopo giorno, il lavoro del Presidente del Consiglio e le misure messe in campo dall’Esecutivo hanno accompagnato il percorso di crescita dell’occupazione fino a livelli senza precedenti.

Nel video appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, l’altro registra l’aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Il primo arriva a 1.413, il secondo a 1.305.000.

Occupazione su, disoccupazione mai così bassa

Dato diffuso dall’Istat nell’ultimo bollettino disponibile, da cui emerge anche che il tasso di occupazione è ai massimi storici (63,2%) e la disoccupazione, sia generale sia giovanile, è al livello più basso di sempre.

In meno di quattro anni sono stati creati oltre mezzo milione di posti di lavoro stabili in più rispetto a quelli creati nei precedenti dieci anni di governi di sinistra, quando invece a crescere era il precariato.

“E a crescere non è stata soltanto l’occupazione. Anche i salari, con questo Governo, sono aumentati più di quanto non abbiano fatto nei dieci anni precedenti, segnati da Esecutivi fragili e maggioranze litigiose. Numeri che raccontano, concretamente, il valore e i benefici della stabilità. Perché un Governo più stabile significa un’Italia più forte” ricorda Fratelli d’Italia.