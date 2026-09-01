Ceuta, la mamma asfalta l’opinionista sull’immigrazione: «Porta qui i tuoi figli e falli uscire, se hai i cogli…» (video)

Foto: Ansa Foto / Reduan

Virale il grido di Noelia

Sta facendo il giro del web il video dell’intervento di Noelia, cittadina pagnola che vive a Ceuta, nel corso della trasmissione “En boca de todos” (Sulla bocca di tutti), in onda su Cuatro tv che attacca l’opinionista Peñalosa esortandola a portare “qui i tuoi figli e a farli uscire in strada se hai i cogl…”

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Le paure di una madre e dei suoi due bambini

Lei, mamma e donna, racconta l’esperienza che sta vivendo nella città da quando migliaia di immigrati sono entrati clandestinamente nella città non nascondendo la sua preoccupazione. Parla di una Ceuta al limite, soprattutto dopo le violenze compiute da alcuni gruppi. E soprattutto guarda ai suoi due figli bambini «di 11 e 12 anni: sono chiusi in casa per paura. Non hanno colpa di nulla e non possono nemmeno andare in spiaggia». E vorrebbe dire a chi è arrivato illegalmente sul territorio violando la frontiera di andar via «Perché loro hanno libertà di movimento e i miei figli devono restare chiusi in casa? Non è giusto».

“Porta qui i tuoi figli e falli uscire se hai i cogl…”

Ma lo sfogo, toccante e reale, diventa incandescente quando l’opinionista Gema Peñalosa, col tono freddo e di staccato e il piglio di chi pensa di impartire lezioni nozionistiche dall’alto di una non ben definita competenza, le fa notare che «non si deve collegare immigrazione e criminalità». Perché «Non bisogna fare questa associazione. L’immigrazione non ha alcun legame con la delinquenza».

È in quell’esatto momento che Noelia non ci sta e il racconto di una storia diventa un grido di ribellione: «Porta qui i tuoi figli e falli uscire per strada, se hai i coglioni !».

“Pago le tasse che paghi tu o forse pensi che qui non lavoriamo…”

«Porta qui i tuoi figli perché parlare da Madrid, comodamente seduta e tutta truccata, è molto facile parlare». E Noelia ricorda a Peñalosa: «Vieni qui, visto che io pago le stesse tasse che paghi tu. O pensi che noi non lavoriamo, che io stia qui gratis…» e mentre l’opinionista prova a rispondere balbettante «Io non stavo parlando di questo» la mamma coraggio ribadisce. «Io lavoro per pagare la scuola ai miei figli, affinché possano andarci a piedi da casa, perché è una strada pedonale. E invece non possono andarci. Non possono andarci». Peñalosa prova ancora a intervenire ma la figuraccia è fatta e il video è già virale, con gli utenti stretti nella solidarietà e vicinanza alla combattiva Noelia.