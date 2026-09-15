Carlo Comporti, chi è l’italiano confermato alla guida dell’Esma: le congratulazioni di Meloni e la lunga esperienza in Ue

Foto: Imagoeconomica / SERGIO OLIVERIO (14/3/2025)

Il profilo dell'economista

L'economista senese, classe 1966, ha avuto anche una carriera da professore universitario dal 1999 al 2007 presso la facoltà di Economia dell'università di Firenze. Nel corso della sua carriera, ha lavorato in due organismi fondamentali dell'Unione europea, a Bruxelles e a Parigi

Carlo Comporti è stato confermato alla guida dell’Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nella plenaria di oggi al Parlamento Ue. A supportare il nome dell’italiano, già membro del board dell’Autorità europea, è stata una maggioranza di 527 voti, mentre 52 sono stati contrari e 86 gli astenuti. La nomina di Comporti, che dovrà essere formalmente adottata dal Consiglio dell’Ue, ha superato tutte le precedenti fasi previste. A partire dallo scorso 22 luglio i ventisette ambasciatori dei Paesi membri dell’UE lo avevano indicato, come candidato alla presidenza dell’Esma, con 17 voti a favore e 10 contrari. Poi, lo scorso 2 settembre, la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo aveva dato il suo via libera a Comporti con una maggioranza di 43 voti a favore, uno contrario e tre astensioni.

Carlo Comporti, chi è l’italiano confermato alla guida dell’Esma: le congratulazioni di Meloni

Il premier italiano Giorgia Meloni ha parlato di Carlo Comporti come di una «competenza italiana al vertice della vigilanza sui mercati finanziari europei, una dei più importanti organismi della UE», congratulandosi con lui e sottolineando l’importanza del nostro Paese nel Vecchio continente: «L’Italia torna protagonista dove si decide, per merito. Buon lavoro, Presidente». Comporti, classe 1966 e originario di Siena, si è laureato in Scienze economiche e bancarie nel 1991 e ha cominciato la sua attività lavorativa all’autorità di vigilanza dei mercati finanziari come funzionario. Successivamente, nel 2011, è stato segretario generale ad interim e consigliere senior del presidente dell’Esma. Nel suo curriculum non manca l’esperienza accademica: dal 1999 al 2007 è stato professore a contratto per il corso annuale di diritto commerciale alla facoltà di Economia nell’Università di Siena.

La lunga carriera negli organismi europei: una carriera fatta di esperienza

Undici anni dopo essere entrato all’Esma, nel 2001 Carlo Comporti è stato distaccato presso la Bce a Francoforte e nel 2002 presso la Commissione europea a Bruxelles. In seguito, dal 2003 al 2010, l’economista senese ha lavorato al Comitato europeo dei regolatori degli strumenti finanziari (Cesr) a Parigi, ricoprendo le funzioni di segretario generale.

Giorgetti si congratula per il risultato ottenuto

«Auguri e complimenti a Carlo Comporti per la nomina alla guida dell’Esma. Anche se il processo non è ancora concluso, il voto decisivo di oggi è un riconoscimento alla persona e all’Italia. L’Esma infatti ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come Consob europea». A scriverlo in una nota è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando di essere «soddisfatto per il risultato di oggi, frutto del metodo di lavoro che adottiamo dall’inizio di questa legislatura e conferma della ritrovata credibilità in Europa del nostro Paese e del governo».