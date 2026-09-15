Fincantieri ottiene tre riconoscimenti ai Best Hr Team 2026

Quali sono le tre categorie

Il Gruppo è stato premiato come Best HR Team 2026 e nelle categorie “Attraction of Talent” e “Leadership”

Fincantieri ha conquistato tre riconoscimenti ai Best HR Team 2026, in occasione della cerimonia di premiazione organizzata da HRC Community, ottenendo per il secondo anno consecutivo la certificazione per il Best HR Team 2026 e aggiudicandosi inoltre il primo posto nella categoria “Attraction of Talent” con il progetto “Future Forward” e il terzo posto nella categoria “Leadership” con l’iniziativa “Doers On Board”.

Nel corso dell’evento i premi sono stati ritirati per Fincantieri da Elisa Olivier, Head of Talent Acquisition, Learning, Development and Talent Management e Mirka Polita, Head of Learning and Development.

Il progetto “Future Forward”, premiato nella categoria “Attraction of Talent”, si inserisce nell’impegno di Fincantieri volto a sviluppare modalità innovative per attrarre e coinvolgere le nuove generazioni, creando occasioni di confronto e di avvicinamento tra i giovani e il mondo del lavoro. Il riconoscimento ottenuto premia un modello innovativo di collaborazione tra università e impresa, capace di interpretare le aspettative delle nuove generazioni e di attrarre e selezionare i talenti attraverso un percorso che integra strumenti di gamification e business game, esperienze immersive in ambienti digitali innovativi, intelligenza artificiale ed esperienza fisica.

Doers on Board, premiato nella categoria “Leadership”, è il progetto nato attorno alla prima barca a vela Fincantieri a partecipare alla storica regata della Barcolana, con un equipaggio composto interamente da dipendenti del Gruppo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza della vela come strumento di formazione e crescita professionale, attraverso attività di team building e competizioni sportive, rafforzando lo spirito di squadra e promuovendo un modello di leadership fondato su fiducia, collaborazione, responsabilità, determinazione e resilienza.

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha dichiarato: «Questi riconoscimenti confermano la centralità delle persone nella strategia del Gruppo e la capacità di tradurre questa visione in iniziative concrete e innovative. Attraverso progetti come “Future Forward” e “Doers on Board” investiamo sulle competenze, sulla leadership e costruiamo ponti tra le generazioni, rafforzando al tempo stesso un modello di cultura aziendale fondato su crescita, innovazione e responsabilità. È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che testimonia la qualità del nostro lavoro.»

I Premi Best HR Team di HRC Community rappresentano un’autorevole certificazione delle eccellenze HR in Italia, valorizzando l’impatto strategico delle Politiche per le Risorse Umane nella crescita del business e nella trasformazione culturale delle aziende.