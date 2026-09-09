Antonelli vince il GP d’Italia a Monza e fa impazzire il mondo: 10 mln di contenuti e 6 mld di visualizzazioni. Sui social è festa

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La ricerca di Socialcom

Kimi Antonelli vince il GP d’Italia a Monza: il mondo festeggia l’Italia sui social. 10 milioni di contenuti, 250 milioni di interazioni, 6 miliardi di visualizzazioni. La vittoria del ventenne emiliano, primo italiano a Monza dopo 60 anni, scatena la conversazione globale più grande della stagione di F1. TikTok supera Instagram per engagement nel mondo. Il sentiment è un plebiscito: la celebrazione dell’Italia domina quasi l’80% della conversazione mondiale. A rilevare le cifre da capogiro fatte registrare sul web è l’agenzia Socialcom che ha analizzato contenuti, interazioni e visualizzazioni.

Un weekend che ha fatto storia

Nel report realizzato dall’agenzia emerge che La vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio d’Italia a Monza, sabato 6 settembre 2026, ha prodotto una delle conversazioni social più massicce dell’anno. Il pilota Mercedes, partito dalla 19ª posizione per penalità motore, ha risalito l’intero campo e superato il compagno di squadra George Russell a tre giri dalla fine, diventando il primo italiano a vincere il GP d’Italia dopo 60 anni, da Ludovico Scarfiotti nel 1966. È la settima vittoria stagionale dell’emiliano ventenne, che consolida il comando del Mondiale con 66 punti di vantaggio.

Oltre 10 milioni di contenuti

I dati della conversazione sono eccezionali: nel mondo oltre 10 milioni di contenuti su web e social, circa 250 milioni di interazioni sommando tutti i canali incluso TikTok, e 5,8 miliardi di visualizzazioni stimate. La mappa mondiale vede gli USA tra i principali fan, con 58 milioni di interazioni geolocalizzate, seguiti da Italia, Regno Unito, Francia, Brasile e Argentina.

L’Italia in festa

In Italia la conversazione ha raggiunto 69.200 contenuti, 14,1 milioni di interazioni e 10,9 miliardi di visualizzazioni stimate. Le interazioni triplicano rispetto al weekend precedente: è la celebrazione più compatta dell’anno.

La Formula 1 ha dominato la conversazione sportiva italiana: il doppio dei contenuti rispetto al calcio e circa sette volte le interazioni nello stesso weekend.