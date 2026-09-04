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Andria, esplosione in una villetta: due uomini morti. L’ipotesi: stavano preparando una “marmotta” per assaltare i bancomat
Foto: Ansa foto / Frame da video carabinieri

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Andria, esplosione in una villetta: due uomini morti. L’ipotesi: stavano preparando una “marmotta” per assaltare i bancomat

Cronaca - di Redazione - 4 Settembre 2026 alle 12:54

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Due uomini sono morti questa mattina ad Andria, in Puglia, in seguito a una violenta esplosione avvenuta all’interno di una villetta lungo la strada provinciale 155. Secondo i primi accertamenti, i due potrebbero essere rimasti uccisi mentre stavano presumibilmente preparando un ordigno artigianale, una cosiddetta ‘marmotta’, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat e gli sportelli Atm.

Una ipotesi al vaglio degli investigatori

Si tratta, al momento soltanto di una prima ipotesi al vaglio degli investigatori. A fare la scoperta sarebbe stato questa mattina, intorno alle ore 7.30, il proprietario della villetta, che ha trovato i corpi dei due uomini, dilaniati dall’esplosione. Sempre secondo quanto appreso nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un’auto risultata rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare con certezza le vittime. Presenti anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

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di Redazione - 4 Settembre 2026