Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Ameba mangia-cervello, altra vittima negli Usa. In Italia un morto nel 2003. I sintomi, chi rischia di più
Foto: web

L'allarme

Ameba mangia-cervello, altra vittima negli Usa. In Italia un morto nel 2003. I sintomi, chi rischia di più

Cronaca - di Marta Lima - 2 Settembre 2026 alle 18:58

Segui il Secolo d'Italia Google Discover Fonti Preferite

Torna negli Stati Uniti l’allerta per l’infezione da “ameba mangia-cervello“: un adolescente, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, è morto nelle scorse ore in Carolina del Nord. E’ il secondo caso in pochissimi giorni: solo il 23 agosto scorso era stata diffusa la notizia del decesso di una bambina di 8 anni in Louisiana sempre per la stessa patologia.

Ameba mangia-cervelli, seconda vittima negli Usa

La conferma del secondo caso è arrivata dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani della Carolina del Nord, che ha confermato che la Naegleria fowleri, più comunemente nota come “ameba mangia-cervello”, ha causato la morte dell’adolescente. “Siamo vicini alla famiglia, agli amici e ai cari di questo ragazzo in questo momento difficile”, ha dichiarato il dottor Zack Moore in un comunicato stampa.

“Sebbene queste infezioni siano molto rare, quello che è successo è un importante promemoria del fatto che questa ameba è presente nel nostro stato e in tutti gli Stati Uniti. Esistono misure che le persone possono adottare per ridurre il rischio di infezione quando nuotano durante i mesi più caldi”, ha continuato Moore. Le autorità sanitarie della Carolina del Nord hanno aggiunto che “la fonte di questo caso è sotto indagine”. L’ameba si trova tipicamente in acque dolci calde come stagni, laghi e fiumi e il contagio può avvenire tuffandosi in acqua, facendo immersioni, sci nautico o altre attività acquatiche.

La notizia della morte dell’adolescente è giunta pochi giorni dopo l’annuncio del decesso della piccola Lillian Smart, di 8 anni, che ha probabilmente contratto il letale batterio mentre nuotava nel lago Claiborne, secondo quanto riportato da KNOE, citando il Dipartimento della Salute della Louisiana.

“I primi sintomi sono molto simili a quelli della meningite: forte mal di testa, febbre, nausea, seguiti da rigidità del collo, confusione e convulsioni. Questi sintomi possono manifestarsi pochi giorni dopo l’esposizione, ma possono comparire anche fino a 12 giorni dopo”, ha spiegato il dottor John Brownstein, collaboratore medico di ABC News.

Da dove arriva la minaccia, un caso in Italia

L’ameba mangia-cervello è un tipo di ameba che di solito si nasconde in zone calde di acqua dolce o in acque sporche e non trattate. Quando entra nel corpo umano, crea un’infezione e un’infiammazione letali nel cervello, che alla fine portano al “mangiamento” del tessuto cerebrale. ICasi o presenza documentata sono stati segnalati, tra gli altri, negli Stati Uniti (specialmente Stati meridionali), Messico, Australia, Pakistan, India, Thailandia, Taiwan, Cina, Giappone, Corea del Sud e in diversi Paesi europei. In Europa le infezioni sono estremamente rare, ma casi sono stati descritti anche in Repubblica Ceca, Belgio e Regno Unito.

L’ameba prolifera soprattutto in laghi, fiumi, sorgenti termali e altre acque dolci molto calde, generalmente durante i periodi con temperature elevate. L’infezione, chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM), avviene quando acqua contaminata entra nel naso e l’ameba raggiunge il cervello attraverso il nervo olfattivo. Non ci si infetta bevendo l’acqua. In Italia è stato documentato un caso di infezione da Naegleria fowleri, ed è particolarmente rilevante perché fu mortale.

Si trattava di un bambino di 9 anni del Nord Italia. Nel luglio 2003 aveva nuotato e fatto immersioni in una piccola area balneabile collegata al fiume Po, durante un’estate eccezionalmente calda. Circa dieci giorni dopo comparvero febbre e forte mal di testa; la malattia progredì rapidamente e il bambino morì. La diagnosi post mortem identificò Naegleria fowleri, genotipo I. Il caso fu pubblicato nel 2004 su Emerging Infectious Diseases.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Commenti con contenuti volgari, offensivi, discriminatori, spam o comunque inappropriati non saranno pubblicati.

di Marta Lima - 2 Settembre 2026