Al Gazometro il Museo Acea Heritage apre al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno

Foto: Acea

Cultura e sostenibilità

L’iniziativa è prevista nei weekend del 5 e 6 e del 12 e 13 settembre in sinergia con Museimpresa, Marchi storici, Fondazione Acea e Valore Italia

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Videocittà sul tema della water culture, il Museo Acea Heritage allestito nello straordinario scenario del Gazometro apre al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno che si terranno nei weekend del 5 e 6 e del 12 e 13 settembre. Le aperture offriranno l’opportunità di visitare l’esposizione arricchita dalla sezione dedicata alle opere finaliste e vincitrici della terza edizione del Premio Acea Contemporanea, dal titolo “Flussi Finiti”.

Da Roma alla scena internazionale

Questa tappa romana rappresenta solo l’inizio di un percorso di respiro globale. A seguito del grande riscontro ottenuto nella Capitale, la mostra si appresta a diventare un progetto internazionale e itinerante. L’esposizione viaggerà in tutto il mondo, facendo tappa presso istituzioni culturali di prestigio e attivando, in ogni territorio toccato, percorsi di valorizzazione dell’arte contemporanea giovanile.

Un ponte tra culture e Paesi diversi

Un’occasione unica e di grande rilievo per comunicare i valori aziendali attraverso un linguaggio profondo e responsabile. Il progetto fa da ponte tra culture e Paesi diversi, uniti da una missione comune: immaginare il futuro dell’acqua come risorsa preziosa e fragile, custodendone il valore attraverso la sensibilità dell’arte e la forza della visione collettiva.

L’impegno per la promozione della sostenibilità

Con quest’iniziativa l’impegno di Acea nella promozione della cultura e della sostenibilità compie un nuovo, importante passo in avanti. L’Azienda, infatti, avvia una serie di operazioni ad alto valore sociale e culturale attraverso il Museo Acea Heritage – in stretta sinergia con Museimpresa, l’associazione dei musei e degli archivi d’impresa, la valorizzazione dei Marchi Storici e la Fondazione Acea -, trasformando il patrimonio industriale in uno spazio vivo di riflessione e condivisione artistica.