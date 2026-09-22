Abruzzo Economy Summit al via a Pescara: focus su energia, nucleare, imprese e intelligenza artificiale

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Si parte giovedì

Geopolitica e sicurezza, energia e competitività, politiche per il Sud, credito e infrastrutture, innovazione e intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei principali temi della VI edizione dell’Abruzzo Economy Summit – Stati Generali dell’Economia, in programma il 24 e 25 settembre 2026 all’Aurum di Pescara, promosso dalla Regione Abruzzo e da Confimi Industria Abruzzo, ideato e organizzato da Mirus.

Due giorni dedicata ai grandi temi

Il programma definitivo conferma una due giorni dedicata ai grandi cambiamenti che stanno interessando l’economia italiana e gli equilibri internazionali, con il confronto tra istituzioni, imprese, industria, finanza, mondo della ricerca e analisti. Accanto alle sessioni pubbliche, il Summit prevede momenti riservati di confronto e networking dedicati a relazioni istituzionali, imprese, startup e investimenti.

Scenari globali, Ucraina e diplomazia economica

La dimensione internazionale attraverserà entrambe le giornate del Summit. Giovedì 24 settembre, Oleksandr Korniienko, Vicepresidente del Comitato Esecutivo del Gruppo Parlamentare Nazionale Ucraino, interverrà sul tema “Ucraina, Europa e sicurezza: la sfida della democrazia in tempo di guerra”.

Korniienko sarà protagonista anche in incontri riservati di confronto istituzionale e networking con rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e istituzionale, in collaborazione con UEAM Academy, programma dell’Ufficio Europa Area Metropolitana Pescara-Montesilvano-Spoltore dedicato alla formazione e alla cooperazione internazionale sui temi della ricostruzione e dell’integrazione europea dell’Ucraina.

Gli scenari internazionali saranno affrontati inoltre da Pier Ferdinando Casini, in un confronto dedicato alla diplomazia parlamentare, e da Dario Fabbri, analista geopolitico, con un approfondimento sulle dinamiche di un mondo segnato da conflitti e nuove tensioni.

A chiudere il confronto istituzionale sul piano internazionale sarà, venerdì 25 settembre, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con un intervento dedicato a imprese, innovazione e diplomazia economica.

Nella prima giornata, le conclusioni della sessione mattutina saranno affidate a Guido Crosetto, Ministro della Difesa, in un programma nel quale le questioni della sicurezza e dei nuovi equilibri internazionali si intrecciano con quelle economiche e industriali.

Energia, industria, competitività e nucleare

Il rapporto tra energia e competitività sarà uno degli assi centrali della prima giornata, con un confronto sulle trasformazioni degli scenari energetici globali e sulle ricadute per le imprese. Ne discuteranno Veronica Jorio, Responsabile Affari Istituzionali della Macro Area Centro Italia di Enel, Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, e Simone Nisi, Executive Vice President Institutional e Regulatory Affairs di Edison.

Al tema dell’energia si affiancherà il confronto sul nucleare per il futuro del Paese, con Luca Squeri, Deputato e Responsabile Energia Forza Italia, e Nicola Ippolito, Direttore della Divisione V – Nucleare del MASE.

Sarà compito del governatore della Regione Abruzzo e padrone di casa, Marco Marsilio, intervenire per le conclusioni del panel sul delicato tema dell’energia e nucleare.

Gli investimenti strategici

Il programma entrerà inoltre nel merito degli investimenti e delle filiere strategiche per il sistema Paese, con Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze, Francesco Macrì, Presidente di Leonardo e Presidente Estra SpA, Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability di Novartis Italia, e Antonio Amati, Deputy CEO di Almaviva.

Crescita, credito, capitali e infrastrutture

La crescita delle imprese sarà affrontata anche dal punto di vista del credito e dell’accesso ai mercati dei capitali. Mauro Masi, Presidente di Banca del Fucino, interverrà sul nuovo scenario bancario italiano, mentre Barbara Lunghi, Responsabile dei Mercati Primari Azionari di Borsa Italiana, approfondirà il ruolo della Borsa per la crescita delle imprese e del Paese.

Il tema dello sviluppo territoriale sarà affrontato da Luigi Sbarra, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche per il Sud, e da *Luca Bianchi, Direttore Generale di SVIMEZ, protagonista di un keynote dedicato alla competitività e alla coesione dell’economia abruzzese.

A completare il quadro, Giuseppe Mauro, economista e Professore ordinario di Politica Economica all’Università G. d’Annunzio, si confronterà sulle prospettive dell’economia regionale.

Una tavola rotonda sarà dedicata a *infrastrutture, logistica e mobilità, con i vertici di ITA Airways, SDA Express Courier – Gruppo Poste Italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, Strada dei Parchi e dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale, mettendo a confronto trasporti, reti e infrastrutture come fattori di competitività dei territori.

Impresa, sud e proiezione internazionale

Il rapporto tra impresa, innovazione e presenza sui mercati internazionali sarà al centro del confronto “Il sogno italiano nel mondo: impresa, identità e proiezione globale”, con Alec Ross, autore, imprenditore ed esperto di politiche tecnologiche, Nicola Di Sipio, fondatore e presidente di Raicam, e Vincenzo Di Nicola, Responsabile del Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital. Il tema del Mezzogiorno sarà inoltre affrontato nella prospettiva delle politiche di sviluppo, della coesione e della capacità dei territori di attrarre investimenti e rafforzare la propria competitività.

Start up investimenti e innovazione

Accanto al programma pubblico, il Summit ospiterà un appuntamento riservato dedicato alle startup abruzzesi e del Centro Italia selezionate da Innovalley.

Il meeting metterà in relazione le startup con investitori, potenziali partner industriali e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, creando un momento di confronto sulle opportunità di crescita e investimento.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare la nuova Piattaforma per gli Investimenti nel Territorio, pensata per favorire l’accesso delle startup a nuove opportunità di finanziamento e rafforzare le connessioni tra innovazione, capitale e sistema produttivo.

L’innovazione sarà affrontata anche attraverso la digitalizzazione delle imprese, dei processi e dei nuovi modelli organizzativi, mentre il confronto sulle tecnologie emergenti porterà al centro della seconda giornata l’intelligenza artificiale e la robotica.

Intelligenza artificiale e robotica: dalla discussione alla dimostrazione

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi conclusivi della VI edizione, con un confronto sulle trasformazioni che le nuove tecnologie stanno producendo nelle imprese e nella società.

A discuterne saranno Luisa Damiano, Professoressa ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza all’Università IULM, e Fabio Puglia, Presidente di Oversonic Robotics, in un dialogo dedicato alle sfide poste dalla robotica sociale e dall’AI generativa.

A seguire, il Summit porterà sul palco dell’Aurum una dimostrazione dal vivo di RoBee, il robot umanoide cognitivo sviluppato da Oversonic Robotics, trasformando il confronto sull’intelligenza artificiale in una dimostrazione concreta delle applicazioni della robotica.

Due giornate che metteranno in relazione scenari internazionali, politiche economiche, sistema produttivo, finanza, infrastrutture e innovazione, affrontando le trasformazioni in corso e le condizioni necessarie per la crescita e la competitività dei territori.