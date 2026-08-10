Vittoriale devastato dal maltempo: danni per 5 milioni. Giordano Bruno Guerri: “Aiutateci, avrete gli sgravi fiscali”

Foto: Ansa / Mic (20 luglio 2026)

Mecenati cercansi

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Garda a metà luglio ha colpito anche la casa-museo del Vate. La fondazione che la gestisce ha attivato l'Art Bonus per chi contribuirà al ripristino

Mecenati cercansi per il Vittoriale. La casa-museo di Gabriele D’Annunzio, che sorge a Gardone Riviera (Brescia), ha subito gravi danni nel corso della violenta ondata di maltempo che il 17 luglio ha colpito il Garda. La spesa necessaria per il ripristino del patrimonio monumentale e paesaggistico è ingente: la stima, ancora in aggiornamento, è di oltre 5 milioni. Per questo la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” ha attivato un progetto specifico nell’ambito dell’Art Bonus per sostenere gli interventi di recupero e si rivolge a cittadini, privati e aziende che possono contribuire beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L’appello di Giordano Bruno Guerri ai mecenati

“Il Vittoriale è un patrimonio di tutti e oggi chiediamo a tutti di aiutarci a proteggerlo e restituirlo integro al futuro. Il mecenatismo è una forma concreta di partecipazione alla tutela della cultura e l’Art Bonus ci offre – con un importante sgravio fiscale per i donatori – uno strumento importante per trasformare questa partecipazione in un aiuto reale”, ha dichiarato il presidente Giordano Bruno Guerri.

I danni subiti dal Vittoriale

I danni interessano diverse aree del complesso: dalla Regia Nave Puglia, dove è stato spezzato l’albero maestro, al Laghetto delle Danze, con danni alle storiche balaustre e alle opere di scarico delle acque; dalle Vallette, dove sono stati sradicati 31 cipressi storici e si sono verificati smottamenti, a Villa Mirabella e alla viabilità storica, interessate dalla caduta di alberature e da dissesti. Ulteriori smottamenti hanno infine interessato i versanti di Casa Fraole e della prua della Nave Puglia, dove sono necessarie urgenti operazioni di consolidamento.

Il programma di intervento e recupero

Il programma di intervento prevede opere di restauro conservativo, consolidamento statico e idrogeologico, la ricostruzione degli elementi danneggiati e il ripristino del patrimonio arboreo storico, con l’obiettivo di restituire piena integrità e fruibilità al complesso monumentale. “Il mecenatismo è un gesto di cura verso il patrimonio e verso il futuro: significa scegliere di proteggere oggi ciò che le prossime generazioni potranno ancora conoscere e vivere. Attraverso l’Art Bonus, il Vittoriale offre ai suoi sostenitori la possibilità di contribuire alla rinascita di un luogo unico, perché la ferita della tempesta possa trasformarsi in un nuovo gesto collettivo di amore per la bellezza”, sottolinea Guerri.

Per contribuire al progetto e conoscere le modalità di erogazione è possibile consultare la pagina dedicata sulla piattaforma Art Bonus.