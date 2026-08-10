Covid, ecco le risposte di FdI a Conte e Boccia: “Arcuri paghi cento milioni di euro”

Botta e risposta

“Abbiamo letto le dichiarazioni dei parlamentari Giuseppe Conte e Francesco Boccia sulla transazione che l’Avvocatura dello Stato, insieme agli altri uffici competenti, ha ritenuto di concludere per evitare che lo Stato fosse esposto a un pesante risarcimento nei confronti di un soggetto privato che aveva agito per richiedere circa mezzo miliardo di danni. È bene riepilogare la questione”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

La nota di Bignami e Malan

“Una società fornitrice di mascherine, in piena emergenza pandemica, ha firmato un contratto col Governo Conte per rifornire gli italiani di mascherine in maniera continua – spiegano i meloniani -.Il Commissario Arcuri, non appena nominato, risolse il contratto per poi stipularne altri con una serie di soggetti, tra cui sconosciuti consorzi cinesi a cui il Governo italiano corrispose 1.251.000.000 euro. La società ovviamente fece causa chiedendo circa mezzo miliardo di danni. Il Tribunale di Roma ha condannato il Governo italiano a pagare alla società, tra tutto, circa 300.000.000 euro per comportamenti ritenuti ‘infondati’, ‘pretestuosi’, ‘ingiustificati’, ‘contraddittori’ dell’allora Commissario Arcuri”. “A seguito di questa sentenza – proseguono Bignami e Malan – il Governo ha proposto appello e la società ha insistito per avere circa mezzo miliardo di euro dagli italiani. L’Avvocatura dello Stato, assistita da tutti gli uffici competenti, ha condotto una valutazione squisitamente tecnica ritenendo opportuno chiudere la vicenda con una transazione ed invece che i 300.000.000 dovuti alla società secondo il Tribunale di Roma o i 500.000.000 richiesti dalla società, si sono dati alla società JC Electronics Italia circa 100.000.000 euro, cioè un terzo della somma cui lo Stato era già stato condannato e un quindi di quello che la società pretendeva. La transazione è stata regolarmente registrata dalla Corte dei Conti. Tutto ciò, è bene ribadirlo, a causa degli errori commessi da Arcuri, scelto dal Governo Conte”.

“Sulla gestione Covid ennesima figuraccia di Conte e del Pd”

“Invece che chiedere scusa, Conte e Boccia nel corso della ultima seduta della Commissione d’inchiesta sul Covid hanno cercato il colpo di teatro – attaccano i capigruppo di FdI -sostenendo che le certificazioni sulle mascherine prodotte dalla società in questione fossero false, cosa che il Tribunale di Roma, con altra sentenza, aveva già appurato essere infondato e dato torto al Governo. Nonostante l’ennesima figuraccia, i parlamentari Conte e Arcuri perseverano e ora invocano trasparenza, chiedono di vedere gli atti, cercano, pur di colpire Giorgia Meloni, di infangare gli uffici che in maniera terza e imparziale hanno valutato la soluzione transattiva e chiedendo chi pagherà questi 100.000.000 che lo Stato ha dovuto versare a causa delle loro scelte sciagurate. Abbiamo una risposta per tutto, anche se non crediamo le risposte piaceranno a Conte, Boccia e compagni. Gli atti, come giustamente deciso dal Presidente Lisei, verranno acquisiti dalla Commissione Covid anche se non era dovuto e diffusi a chi li chiederà. La scelta, lo si ribadisce, è stata degli uffici e siamo convinti che gli uffici abbiano fatto una scelta di assoluto buon senso visto che il rischio era di arrivare a pagare mezzo miliardo alla società in questione”.

“Arcuri dovrebbe risarcire 100 milioni di euro”

“Infine, ultima risposta: a pagare secondo Fratelli d’Italia deve essere Arcuri, visto che la Sentenza del Tribunale di Roma ha chiaramente detto che le scelte dell’allora Commissario furono contraddittorie, infondate, pretestuose, ingiustificate. E con Arcuri anche chi ha consentito che questa vergogna potesse accadere. Per questo abbiamo presentato una interrogazione come Fratelli d’Italia chiedendo che il Governo italiano si rivalga su Arcuri per riavere i 100.000.000 di euro oltre che sugli altri soggetti allora al Governo ritenuti eventualmente responsabili. Ed è incredibile che chi ha causato il danno, come Conte e Boccia che allora governavano, ora pretendano di spiegare a chi lo ha risolto cosa doveva fare”, concludono Bignami e Malan.