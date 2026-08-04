Via libera dalla Camera al “ddl Tortora”: il 17 giugno sarà dedicato alle vittime della malagiustizia. Il campo largo si astiene

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (1983 )

Un importante evento

Scelta la data dell'arresto del grande conduttore televisivo. Polemiche per la decisione delle sinistre di non votare il provvedimento

L’Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore e 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 Tortora – giornalista e popolare conduttore televisivo – fu arrestato con un’accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto, dopo un calvario giudiziario. I gruppi di centrodestra, Iv e Azione hanno votato a favore; Pd, M5s e Avs si sono astenuti. Il provvedimento ora passa all’esame del Senato.

Il disegno di legge

Nel corso delle dichiarazioni di voto la maggioranza ha sostenuto con forza l’importanza della proposta di legge, mentre l’opposizione ha lamentato la scarsa possibilità di confronto. “È una battaglia storica di Forza Italia, liberale e garantista”, il commento del capogruppo azzurro Enrico Costa, secondo cui “troppe volte abbiamo sentito affermare che gli errori giudiziari non esistono, che sono solo effetti collaterali fisiologici. Invece la malagiustizia esiste e rovina la vita delle persone che ne sono vittime. Oggi lo Stato riconosce che gli errori giudiziari ci sono e non sono soltanto quelli che si concretizzano in assoluzioni dopo gli arresti, ma anche quelli degli innocenti che sono sottoposti a calvari che durano anni e che, pur senza incidere sulla libertà personale, subiscono processi lunghi ed estenuanti che sono di per sé stessi una pena che lascia segni profondi”.

“Dal campo largo uno schiaffo alle vittime della giustizia”

“Pd, M5S e Avs non votano la giornata ‘Enzo Tortora’ in memoria delle vittime di errori giudiziari: uno schiaffo a migliaia di cittadini che hanno sofferto per casi di malagiustizia. Vadano a spiegare questa scelta a 100 mila innocenti che hanno perso ingiustamente la libertà, a coloro che per inchieste finite nel nulla sono stati infangati, hanno perso immagine, reputazione, lavoro, serenità familiare”, ha aggiunto ancora Costa.

Approvati anche due ordini del giorno

L’Aula ha anche approvato due Odg. Il primo, a prima firma Maria Elena Boschi, impegna il governo “ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare anche attraverso una modifica del regime di responsabilità civile dei magistrati, l’effettività del ristoro in favore dei cittadini ingiustamente lesi dall’esercizio della funzione giudiziaria, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura”.

Il secondo odg, a prima firma Davide Faraone, impegna l’esecutivo ad altre iniziative, “anche di carattere normativo, volte a rendere le valutazioni di professionalità dei magistrati effettivamente oggettive e sostanziali”, “ancorando gli avanzamenti di carriera a parametri reali di competenza, laboriosità ed equilibrio, anche mediante l’estensione e il rafforzamento del ruolo, con pieno diritto di partecipazione, degli avvocati e dei professori universitari in materie giuridiche nel procedimento di valutazione”. Il tutto “nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura”.