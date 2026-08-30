Svizzera, spari al rave con 3.500 persone: un morto e cinque feriti. E’ caccia ai responsabili

Foto: Ansa Foto / MICHAEL BUHOLZER

Paura nella notte

Sparatoria nella notte in Svizzera, durante un rave all’ippodromo di Aarau vicino Zurigo. Il primo bilancio diffuso dalla polizia del canton di Argovia, parla di un morto e cinque feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni critiche: “Secondo le prime informazioni, i colpi esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali gravi”, ha comunicato su X la polizia del canton Argovia.

Un rave da 3500 persone

E’ in corso un’importante operazione per “La ricerca degli ignoti responsabili. I possibili moventi e le circostanze esatte dell’incidete non sono ancora chiari”, ha aggiunto la polizia, che ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall’area. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi. Al rave, in base ai numeri resi noti dagli organizzatori, erano presenti circa 3500 persone. La manifestazione techno era stata presentata al pubblico come il più grande daydance del Canton Argovia.

Sparatoria alle 3 del mattino

Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero Blick i primi colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino. La polizia ha subito confermato che “diversi colpi d’arma da fuoco” sono stati “esplosi all’interno di un gruppo numeroso di persone” e secondo il giornale locale un testimone ha riferito di aver sentito “colpi d’arma da fuoco a raffica”.

Massiccia operazione della polizia nella zona

La polizia ha avviato una massiccia operazione nella zona e, secondo la stampa locale, l’intervento potrebbe indicare che i sospetti siano ancora ricercati. C’è chi tra parla di un sospetto in fuga ma al momento la polizia non avrebbe ancora identificato i colpevoli e dunque non è chiaro se qualcuno sia stato arrestato o sia ricercato. Un gran numero di volanti e di ambulanze sono presenti sul posto. L’area intorno all’ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell’area.

Il dj del rave party: Ho perso un amico

Il dj Tekibo, ha raccontato sui social il proprio dolore per quanto accaduto e ha dato notizia di aver perso un amico. Tekibo che si stava esibendo durante il rave vicino a Zurigo quando sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco ha scritto su Instagram: “E’ assolutamente straziante. La techno ei rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza, mai posti in cui accadono cose del genere”. Il dj ha spiegato di stare cercando di “elaborare l’accaduto”, ma di avere difficoltà perchè nella sparatoria ha perso “un caro amico. Non trovo le parole adatte per questa perdita. Rip M”, ha concluso.