Marine Le Pen vola nei sondaggi per le presidenziali francesi: al 35,5%. E al ballottaggio batterebbe tutti

Al voto nel 2027

Marine Le Pen domina la corsa all’Eliseo. Secondo un nuovo sondaggio Elabe, la leader del Rassemblement National raccoglie fino al 35,5% al primo turno e risulta vincente in tutte le simulazioni di ballottaggio. Perde terreno Jean-Luc Mélenchon, mentre cresce l’ex premier Édouard Philippe.

Marine Le Pen consolida il primato nelle intenzioni di voto per le prossime elezioni presidenziali francesi, in programma nell’aprile 2027. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Elabe per Bfmtv e La Tribune, che vede il Rassemblement National nettamente davanti, mentre resta aperta la sfida per il secondo posto.

Le Pen tra il 34 e il 35,5%, Mélenchon arretra

A seconda dello scenario, Le Pen raccoglierebbe tra il 34% e il 35,5% dei consensi. Alle sue spalle perde terreno Jean-Luc Mélenchon: nell’ipotesi in cui Édouard Philippe fosse l’unico candidato del blocco centrista, il leader di La France Insoumise scenderebbe al 14%, due punti in meno rispetto a luglio.

Philippe raggiungerebbe invece il 17%, guadagnando mezzo punto e conquistando l’accesso al secondo turno.

In crescita anche Raphaël Glucksmann, all’11,5%. Se fosse Gabriel Attal a rappresentare il fronte centrista, Glucksmann salirebbe però al 14%, alla pari con Mélenchon, mentre l’ex premier macronista si fermerebbe al 12%.

Più debole l’ipotesi François Hollande, accreditato tra il 7,5 e l’8%. L’attuale leader socialista Olivier Faure si fermerebbe al 3,5%.

A destra, Bruno Retailleau, presidente dei Républicains, oscilla tra il 6 e il 9,5%, mentre Éric Zemmour è dato intorno al 4%. Tra il 3 e il 4% si collocano la verde Marine Tondelier e il comunista Fabien Roussel. Il sindaco di Cannes David Lisnard raccoglierebbe tra il 3 e il 3,5%.

Al ballottaggio Le Pen vincerebbe in ogni scenario

Il dato politicamente più significativo arriva dalle simulazioni del secondo turno. Le Pen batterebbe tutti gli avversari presi in esame: otterrebbe il 52,5% contro Édouard Philippe, il 57% contro Gabriel Attal e addirittura il 69,5% contro Mélenchon.

Vincerebbe anche contro Glucksmann con il 57%, sebbene in questo caso perda 1,5 punti rispetto alla rilevazione di luglio.

Il sondaggio è stato condotto online dal 26 al 28 agosto su 1.378 persone, con un margine di errore compreso tra 1,1 e 3,1 punti percentuali.

La fotografia che emerge è chiara: mentre centristi e sinistra si contendono il passaggio al secondo turno, Le Pen mantiene un ampio vantaggio e parte favorita anche nelle simulazioni per la conquista dell’Eliseo.