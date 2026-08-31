Roma, famiglia trovata morta in casa a Pietralata: uccisi anche la bimba di 5 anni e il cane

A colpi di pistola

Tre corpi nella camera da letto, una pistola e il cane di famiglia morto nella stessa stanza. È la scena trovata dai soccorritori in un appartamento di via dell’Antracite, a Pietralata, dove un uomo di 32 anni, una donna di 31 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati senza vita. Tutti presentavano ferite d’arma da fuoco. L’ipotesi sulla quale lavorano i carabinieri è quella dell’omicidio-suicidio.

L’allarme del familiare e la porta forzata

A far scattare l’allarme è stato un parente che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Arrivati nell’abitazione, i vigili del fuoco hanno forzato la porta blindata dopo aver constatato che dall’interno non rispondeva nessuno.

Una volta entrati, la scoperta: nella camera da letto c’erano i corpi dell’uomo, della compagna e della figlia di appena 5 anni. Nella stanza è stato trovato morto anche il cane della famiglia.

La bambina aveva una disabilità

La piccola, secondo quanto emerso, era affetta da disabilità e viveva insieme ai genitori nell’appartamento di Pietralata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione e stabilire la sequenza delle morti.

La pistola trovata nell’appartamento

Gli investigatori stanno lavorando sull’ipotesi di un omicidio-suicidio. Nell’abitazione è stata infatti trovata una pistola regolarmente detenuta, che potrebbe essere l’arma utilizzata.

Resta da stabilire chi abbia sparato. Gli accertamenti dovranno chiarire se sia stato l’uomo o la donna a uccidere gli altri componenti della famiglia prima di togliersi la vita.

La posizione dei corpi, i rilievi balistici e gli altri elementi raccolti nell’appartamento saranno decisivi per ricostruire la dinamica.

Una tragedia consumata nel giro di poche ore dietro la porta di un’abitazione di Pietralata e scoperta soltanto quando il silenzio della famiglia ha spinto un parente a dare l’allarme.