Sotto le stelle dell’Eur, la velocità diventa cuore: ritorna la corsa futurista

Foto: generata con l'Ai

Sport e solidarietà

C’è una bellezza antica e modernissima, quasi sfrontata, nel vedere il marmo bianco del Palazzo della Civiltà Italiana accendersi di luci, musica e passi veloci nel buio della notte romana. Sabato 19 settembre il quartiere Eur tornerà a vibrare con la seconda edizione della CF9K Corsa Futurista, una manifestazione imperdibile nata dall’intuizione e dalla spinta visionaria di Ferdinando Colloca, in arte Mr. Ferdy Colloca “The Guru”. Un progetto ideato per raccogliere l’eredità del manifesto di Filippo Tommaso Marinetti e proiettarla, senza timori né retorica, nel cuore pulsante del ventunesimo secolo.

L’Eur si accende per la corsa futurista

Non è una semplice gara podistica. Non è soltanto cronometro o sudore sull’asfalto. La CF9K è un movimento di pensiero in divenire, un’idea coraggiosa che dimostra come lo sport possa e debba ancora farsi cultura, identità e visione. Dopo il successo straordinario dello scorso anno — che ha ridato vita a un format storico nato nel 2009 sempre da un’idea di Mr. Ferdy — quest’anno la manifestazione promossa da ASI e organizzata dall’ASD Atletica ASI Roma con il supporto tecnico delle Old Stars OSO punta ancora più in alto, mettendo al centro un profondo messaggio di valore sociale.

Il passo della solidarietà

Se il Futurismo del Novecento celebrava la velocità e il progresso tecnico con ardore cieco, la CF9K ne recupera la spinta vitale per vestirla di una nuova, altissima consapevolezza: quella della solidarietà e del bene comune. Il cuore pulsante della serata batterà infatti già alle 20.30 con la Solidarity Mobbing Run, una passeggiata non competitiva di 1.285 metri (un solo giro del tracciato monumentale) aperta a tutti, senza vincoli di tesseramento né limiti d’età.

È qui che il dinamismo futurista scopre la sua anima più nobile: l’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti destinato all’acquisto di giocattoli da donare, prima delle festività natalizie, ai bambini del reparto di oncologia pediatrica di un importante ospedale italiano. Un’iniziativa pensata per spalancare le porte dell’evento all’intera cittadinanza, trasformando ogni singolo passo — che sia di corsa o di camminata — in un gesto di speranza e in un sorriso regalato a chi sta affrontando la battaglia più difficile.

Sport, cultura e valore sociale

Alle ore 21.00 lo start darà poi il via ai 9 chilometri della gara agonistica (7 giri da 1.285 metri) che si snoderà dal Quadrato della Concordia lungo Viale della Civiltà del Lavoro, Piazza Konrad Adenauer e Viale Pasteur. Attorno al percorso, un ricco fermento culturale che animerà l’intero anno con mostre d’arte a tema Futurismo, il Premio ITALIAFUTURO per le eccellenze del Paese, il Festival Fime e dibattiti dedicati all’innovazione e alla sostenibilità.

Il “Guru” dietro la corsa futurista

Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme. E sabato 19 settembre, sotto il cielo di Roma, la velocità saprà correre al ritmo del cuore. Dietro la genesi della Corsa Futurista c’è la mente poliedrica di Ferdinando Colloca, meglio noto come Mr. Ferdy Colloca “The Guru”. Ex atleta azzurro con la passione per il movimento e per la forma, Colloca è uno dei creativi e artisti multimediali più originali del panorama italiano e internazionale.

Pittore, maestro di body art, dj, performer, autore televisivo e ricercatore visuale, Ferdy Colloca incarna alla perfezione lo spirito del dinamismo futurista trasposto nella contemporaneità. Da trent’anni spazia tra installazioni ambientali, pop art, ricerca sonora e grandi eventi sportivi e culturali (fresca di plauso la sua maestosa mostra “90 FACE WORLD” esposta al Foro Italico in occasione degli Europei di Atletica di Roma 2024). Con la CF9K, “The Guru” ha fuso ancora una volta il suo talento vulcanico e il suo amore per lo sport in una sintesi unica dove l’arte incontra la falcata, la luce e la solidarietà.

Più nel dettaglio, il programma prevede un percorso Agonistico (CF9K) di 9 km (7 giri da 1.285 mt) con partenza ore 21.00 da Quadrato della Concordia; la Solidarity Mobbing Run, che consiste in un giro (1.285 mt) non competitivo con partenza ore 20.30 (aperta a tutti previa pre-iscrizione). Per le quote di iscrizione e gli altri consultare il sito ufficiale della manifestazione.