Gualtieri affoga il suo “dolore” su La7 dopo il no all’acquisto di Spin Time. Il centrodestra: “Per fortuna è fallito, chieda scusa” (video)

Paladino dell'illegalità

“Per fortuna è fallito l’irresponsabile tentativo del sindaco di Roma, del Pd, Gualtieri di acquistare con decine di milioni di soldi dei cittadini l’immobile occupato da Spin Time“. Maurizio Gasparri, senatore di FI, dà voce alla soddisfazione di tutto il centrodestra per la bocciatura da parte dei proprietari dello stabile della proposta di compravendiata “indecente” proposta dal Comune di Roma. “Un’iniziativa demagogica e illegale. Che è naufragata per il bene dei cittadini di Roma. A questo punto, chi ha dovuto abbandonare quello stabile occupato contro ogni norma ed ha diritto a interventi, ai sensi delle leggi vigenti, deve essere assistito dal Comune. Chi, invece, ha speculato e svolto attività commerciali e di varia natura fuori da qualsiasi norma deve smettere di farlo . E non deve più poter fruire di uno spazio invaso con la forza, peraltro, diventato pericoloso, come ha dimostrato anche l’incendio che è scoppiato nei giorni scorsi”.

Spin Time, centrodestra: Evitare di premiare condotte abusive”

“Ha fallito e dovrebbe chiedere scusa a tutti i cittadini e aiutare le persone coinvolte in questa vicenda che abbiano un titolo per fruire di un intervento di natura pubblica. Evitando di premiare chi ha privilegiato soltanto condotte abusive”, stigmatizza il senatore azzurro responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia. Plaude il centrodestra. “Non ci troveranno mai dalla parte dell’illegalità. Bene che sia definitivamente saltato il piano del sindaco Gualtieri, che aveva ipotizzato di acquistare lo Spin Time con i soldi dei cittadini romani. Ora basta, il sindaco pensi ai problemi reali della città e a tutti i romani, non ai propri amichetti o agli interessi di pochi”. Lo scrive in una nota Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia.

Spin Time, Rampelli: “Roma ha bisogno di diventare capitale della legalità”

“Mi spaventa il cinismo di chi non si preoccupa di trovare soluzioni abitative immediate per chi è stato sgomberato a causa dell’incendio e dell’inabitabilità di un edificio a uso uffici e non residenziale. Tenendo in strada da giorni famiglie e bambini. Dovrebbe essere solo questione umanitaria e invece penso che tutti coloro che hanno responsabilità, istituzionali e sociali, debbano dare vita a una fase nuova. Roma ha bisogno di diventare capitale della legalità”. E’ la posizione di Fabio Rampelli. “Acquistare coi soldi dei cittadini un palazzo per regalarlo a chi l’ha occupato illegalmente favorendo chi l’ha politicamente targato è uno schema vecchio e ingiusto: punisce quei cittadini perbene e indigenti che per educazione e rispetto della comunità non percorrono la via dell’illegalità. E’ il cittadino onesto il soggetto più debole da difendere. Proprio per questo, come Fratelli d’Italia, avevamo presentato una diffida che il sindaco ha scelto di ignorare, comportandosi come se stesse acquistando da privato senza dover rendere conto a nessuno”. Lo dichiarano in una nota il senatore Andrea De Priamo e la Consigliera di FdI in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi.

Gualtieri “trasfigurato”

Gualtieri ospite di “In Onda” appariva sgomento dando la notizia del fallimento della sua proposta durante il programma di Aprile e Telese. Nonostante abbia incassato un secco rifiuto da parte della proprietà, non intende fermarsi: “Lavoriamo h24. Noi avvieremo comunque le procedure di legge che prevedono la valutazione dell’immobile per un eventuale acquisto, quindi questa strada non è abbandonata”. Il sindaco di Roma non ha capito che i cittadini sono esausti che si privilegi comunque un sentiuero che parte dalle occupazioni illegali. Sotto il video di La7 compaiono commenti inequivocabili: “Un grande applauso alla società!! Ha capito che stavi toccando i soldi di noi cittadini onesti, che paghiamo le tasse, non occupiamo, e non ci facciamo mantenere . In poche parole… Non siamo parassiti”. Oppure: “Ma vi sembra normale che un proprietario non possa disporre del proprio immobile come meglio gli aggrada?”. Già, Gualtieri ha fatto passare da vittime gli occupanti e da “carnefici” i proprietari. “Basta abusivi, occupazioni…degrado !! i parassiti sociali non devono essere protetti”, si augura un altro utente.

De Priamo e Masi: “Gualtieri bocciato su tutta la linea”

“Un atteggiamento politicamente arrogante e, soprattutto, privo del rispetto dovuto all’Istituzione che rappresenta. Adesso, proprio per la carenza dei necessari presupposti giuridici, arriva lo stop che chiude la porta in faccia all’operazione – sottolineano -. Una figuraccia, l’ennesima. Dopo giorni di passerelle e dichiarazioni da parte di tutto il mondo della sinistra, si arriva esattamente al punto che avevamo indicato fin dall’inizio: trovare una soluzione alternativa e concreta per le persone che ne hanno i requisiti. Evitando che qualcuno si ritrovi, in queste ore di caldo, ancora in mezzo alla strada. Avrebbero tollerato una tendopoli di giorni con persone sotto il sole pur di raggiungere il loro obiettivo. Si sarebbe potuto evitare tutto questo con serietà, rispetto delle regole e senso delle istituzioni, invece di trasformare una vicenda delicata in un’occasione di propaganda politica. Complimenti alla sinistra, annegata nelle sue stesse bugie”.