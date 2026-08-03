Sondaggio ammazza-sinistra: “Basta invasione di migranti”. Tra Pd, Avs e +Europa vince l’apertura delle frontiere

Foto: ANSA / EPA/REDUAN DRIS

Cosa pensano gli italiani

All’indomani del clamoroso evento di Ceuta, con il tentativo di ingresso di migliaia di migranti marocchini dalla “porta” dell’Europa a Ceuta, in Spagna, un sondaggio svela che tra gli italiani, e non solo tra quelli di destra, il timore di un’invasione dall’Africa sia particolarmente diffusa. Lo dice Ilvo Diamanti, stamane, dalle pagine di “Repubblica“, con una paginata nella quale valuta le paure degli italiani, da non demonizzare mai, anche se il tentativo del giornale è come al solito quello di scaricare sull’elettorato leghista o della destra una sorta di malcelato razzismo, che poco o nulla ha a che vedere col sondaggio.

Il sondaggio che dice la verità sulla paura dell’invasione dei migranti

Il sondaggio di Demos rileva come nel nostro Paese la domanda di controllare i confini sia costante negli anni. “La quota di coloro che pensano che i nostri confini andrebbero maggiormente controllati supera di poco il 60%. Tuttavia, è significativo osservare come la domanda di controllo dei confini sia aumentata negli ultimi anni. Riflesso delle guerre che riguardano Paesi e aree coinvolte da quel conflitto. Non solo per le conseguenze economiche e geo-politiche, ma perché tutte le guerre si svolgono in diretta. Davanti ai nostri occhi. Le guerre, d’altronde, suscitano preoccupazione e paure. E le paure alimentano gli ascolti. Fanno spettacolo. E lo spettacolo della guerra non finisce mai…”, dice Diamanti, secondo cui l’inquietudine sollevata dagli immigrati ha raggiunto l’indice più elevato degli ultimi 20 anni. E sui numeri il quadro si chiarisce subito. “Il consenso verso l’apertura delle frontiere, infatti, raggiunge il livello più elevato fra gli elettori vicini ad Avs, +Europa, Pd. Quindi Itala Viva. Mentre scende sensibilmente nella base di FI e, ancor più, di Lega, FdI e Futuro Nazionale. Si tratta di un profilo analogo a quello che emerge quando si valuta la percezione degli immigrati in chiave politica. In questo caso, infatti, quasi otto persone su 10, nella base della Lega, ritengono gli immigrati ‘un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico’. Ma questo parere è condiviso da oltre sette simpatizzati su 10 di Futuro Nazionale, FdI, FI. Per scendere sotto al 50% nella base degli altri partiti, toccando i livelli più bassi fra chi sostiene il Pd e Italia Viva”. Gli immigrati, dunque, dividono il Paese, conclude il sondaggista. Eh, no: li divide ma con una grande maggioranza dalla parte del centrodestra sulla linea del rigore.