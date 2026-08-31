Sicurezza energetica e stoccaggi: il primato strategico dell’Italia in Europa

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La strategia nazionale

La sfida dell’approvvigionamento energetico in vista della stagione invernale vede l’Italia in una posizione di netto e rassicurante vantaggio rispetto ai principali partner del continente. Grazie a una programmazione rigorosa, a investimenti mirati sulle infrastrutture e a una gestione lungimirante delle scorte, il sistema Paese si conferma un modello di resilienza, offrendo alle famiglie e alle imprese una solida protezione contro la volatilità dei mercati internazionali.

Il primato italiano nello stoccaggio del gas

I dati più recenti diffusi da Gie-Gas Infrastructure Europe confermano che i depositi di gas italiani hanno superato la soglia dell’82% di riempimento, viaggiando con un vantaggio di circa venti punti percentuali rispetto alla media dell’Unione Europea, ferma attorno al 61% .

Questo posizionamento di comfort non è casuale, ma è il frutto di una strategia tempestiva avviata dal governo e attuata in stretta sinergia con i gestori della rete come Snam.

La capacità complessiva di stoccaggio nazionale è salita a 18,2 miliardi di metri cubi — la seconda più alta d’Europa dopo la Germania, con oltre 203 Terawattora di capacità tecnica — e l’obiettivo del 90% di riempimento prima dell’avvio dei prelievi invernali è ormai ampiamente a portata di mano.

Tale pianificazione ha permesso di blindare il fabbisogno nazionale, scongiurando il rischio di carenze fisiche e riducendo la dipendenza dalle tensioni speculative dell’ultima ora.

Il confronto con gli altri Paesi europei e le criticità continentali

Mentre l’Italia consolida la propria sicurezza, il quadro europeo appare marcatamente disomogeneo e, per molti grandi Stati membri, fonte di seria preoccupazione. I depositi continentali scontano ritardi significativi accumulati a causa di dinamiche di mercato complesse e di una minore reattività nella fase di iniezione primaverile ed estiva.

La Germania, pur disponendo della maggiore capacità strutturale di stoccaggio d’Europa, si trova in una posizione di notevole ritardo, con un livello di riempimento che si attesta attorno al 50,1% . Questa situazione espone Berlino e i Paesi del Nord Europa a forti pressioni sui prezzi e a potenziali vulnerabilità in caso di ondate di freddo prolungate. La Francia registra un tasso di riempimento fermo al 64,6%, evidenziando margini di sicurezza inferiori rispetto al benchmark italiano e risentendo delle difficoltà legate agli equilibri di approvvigionamento transfrontaliero .Altri Paesi, pur vantando percentuali elevate come la Polonia (89,4%) o il Portogallo (88,2%), presentano volumi assoluti e capacità di stoccaggio complessive estremamente ridotti se paragonati alla complessità industriale e alla domanda energetica della penisola italiana.

Le difficoltà dei partner europei derivano principalmente dalla progressiva uscita del gas russo dai gasdotti, dalla forte competizione globale per l’acquisto di Gas Naturale Liquefatto (GNL) — ulteriormente complicata dalle tensioni geopolitiche e dalle criticità logistiche in Medio Oriente — e dalla minor flessibilità delle infrastrutture di rigassificazione in Germania e in alcune aree del Centro Europa

Oculatezza delle politiche governative e diversificazione

Il successo della strategia italiana poggia su pilastri solidi: la tempestività nell’impostare le aste di stoccaggio volute dal governo, la valorizzazione della capacità di rigassificazione (con i terminali strategici di Piombino, Ravenna, Panigaglia, Livorno e Cavarzere) e una decisa diversificazione delle rotte di approvvigionamento.

L’Algeria si è confermata il primo fornitore di gas tramite gasdotto (con oltre 11 miliardi di metri cubi nel primo semestre), affiancata da flussi stabili dall’Azerbaigian e da un apporto fondamentale del GNL, che ha coperto circa un terzo del fabbisogno nazionale.

Questa visione strategica ha dimostrato l’efficacia di un approccio pragmatico alla sicurezza energetica, capace di coniugare gli obiettivi di stabilità con la protezione del tessuto economico .

I vantaggi concreti per imprese e famiglie

Mantenere gli stoccaggi a livelli record si traduce in un beneficio diretto ed immediato per l’economia reale: calmiere dei prezzi i: la disponibilità anticipata di ingenti volumi di gas riduce la pressione sulle importazioni spot durante i mesi freddi, arginando i rincari all’ingrosso che storicamente si riflettono sulle bollette di luce e gas.

Competitività industriale : le imprese energivore e manifatturiere — dai settori ceramico e vetrario alla meccanica — possono contare su una maggiore prevedibilità dei costi energetici, elemento cruciale per preservare la competitività sui mercati globali.

Tutela del potere d’acquisto : la stabilità delle forniture evita shock inflattivi, preservando i redditi delle famiglie e riducendo la necessità di interventi correttivi straordinari da parte dello Stato.

Certezza e continuità operativa: azzerare il rischio di razionamenti o interruzioni delle forniture industriali garantisce la continuità delle catene produttive, tutelando i livelli occupazionali e la tenuta del tessuto sociale

Una rotta da mantenere

L’esperienza accumulata in questi anni dimostra che la transizione ecologica e la sicurezza degli approvvigionamenti non debbono necessariamente entrare in rotta di collisione.

Al contrario, un mix energetico equilibrato e una gestione oculata delle infrastrutture di riserva rappresentano l’antidoto più efficace contro le crisi geopolitiche.

Mentre l’Europa sconta ancora ritardi preoccupanti in Germania e nei principali hub del Nord, l’Italia conferma che una governance determinata e preventiva è la chiave per affrontare l’inverno con serenità, trasformando una vulnerabilità storica in un punto di forza geopolitico ed economico.