Gas, l’Italia blinda l’inverno: grazie al governo Meloni scorte all’82% e autonomia energetica

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (25 agosto 2026)

Primi in Europa

Una media molto più alta di quella della Ue. L'obiettivo raggiunto grazie alla diversificazione. Non dipendiamo più dalla Russia

Le scorte di gas si avvicinano all’82% in Italia per la prima volta da inizio anno, mentre restano indietro nel resto dell’Ue, con una media del 63,28%. Decisamente più basso il dato della Germania, dove gli stoccaggi hanno di poco superato il 51%, mantenendosi ancora al di sotto rispetto a inizio anno. Una notizia che conferma lo straordinario impegno del governo Meloni di diversificare l’approvvigionamento nonostante i lunghi effetti della guerra ancora in corso in Ucraina. Sono i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), che raggruppa i gestori delle reti nazionali di trasporto.

I dati europei

Secondo i dati di Gie, l’Italia guida la classifica con un indice di riempimento dell’81,76% a 166,32 TWh. Solo la Polonia (90,63% a 33,39 TWh) fa meglio, ma con una capacità di oltre 5 volte inferiore: di fatto siamo i primi in Europa. Si ferma al 63,28% a 715,22 TWh la capacità immagazzinata nell’Ue, rimanendo al di sotto della media del 79% degli ultimi 5 anni. Discorso a parte merita la Germania, poco sopra metà percorso a poco più di 2 mesi dalla chiusura della stagione degli stoccaggi prevista per il 31 ottobre. Le Scorte del paese sono pari al 51,25% a 126,34 TWh, contro il 69,53% a 171 ,43 TWh di un anno fa.

L’inverno ‘sicuro’ per l’Italia

Gli stoccaggi di gas sono una componente cruciale della sicurezza energetica europea: i volumi accumulati durante la stagione calda servono a coprire i picchi di domanda nella stagione invernale, quando i consumi per riscaldamento aumentano sensibilmente. Il confronto mette in luce come, mentre l’Italia sia oggi tra i Paesi più avanzati nel riempimento degli stoccaggi, una parte significativa dell’Europa – e in particolare la Germania – stia procedendo con maggiore lentezza, mantenendo gli stock al di sotto dei livelli storici medi degli ultimi anni.

Il successo del governo Meloni

Il sistema di sosta e riserva nazionale si basa su dinamiche precise ed infrastrutture dedicate. L’Italia ha introdotto un meccanismo gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e da Arera che offre forti incentivi finanziari e coperture assicurative contro il rischio di perdite per le aziende che iniettano gas nei depositi durante l’estate. Questo spinge gli operatori a riempire i giacimenti anche quando i prezzi di mercato fluttuano.

La differenza con la Germania

A differenza della Germania (rimasta penalizzata dal blocco totale dei gasdotti Nord Stream), l’Italia ha sostituito il gas russo potenziando i flussi da sud tramite il gasdotto Transmed (dall’Algeria) e il TAP (dall’Azerbaigian). Tutto questo le ha permesso di non dipendere più dalle forniture russe. E di avere una scorta e una riserva straordinaria per il prossimo inverno.