Metsola dà ragione a Meloni: “Ha detto bene, in Europa servono più soluzioni di buon senso”

Foto: Immago economica / Daina LE LARDIC

Dal meeting di Rimini

La premier “Giorgia Meloni ha detto bene, servono più soluzioni di buon senso”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo al Meeting in Rimini all’evento ‘Europa. Custodire le radici, accelerare il futuro’.

Il numero uno del parlamento europeo ha sottolineato nel corso del suo intervento che “Dobbiamo rafforzare il mercato unico superando gli interessi del momento e andando avanti insieme. Per questo stiamo adottando misure ambiziosissime per rilanciare il sistema produttivo e aiutare le imprese a crescere”.

O avanti insieme o non andremo da nessuna parte

Per Metsola la questione è chiara: “O andiamo avanti insieme, oppure non andremo da nessuna parte. Tutto questo richiede leadership. Troppo spesso, però, assistiamo a conseguenze indesiderate di proposte che finiscono per ostacolare invece di aiutare. Pensiamo, ad esempio, alle recenti norme europee sul packaging, che impongono alle piccole e medie imprese europee oneri rigidi e controproducenti. Questo è l’esatto contrario di ciò che l’Europa dovrebbe rappresentare. Sono orgogliosa che il Parlamento europeo abbia assunto l’iniziativa per correggere questa situazione nelle prossime settimane. Ha detto bene Giorgia Meloni, servono più ‘soluzioni di buon senso”.

Difendere le frontiere senza perdere i valori

La Presidente dell’Europarlamento ha risposto anche sul tema della difesa dei confini e dei migranti, sottolineando che “Possiamo difendere le nostre frontiere senza perdere i nostri valori: la nostra forza nasce dall’azione comune”. Per Roberta Metsola “Le persone devono venire prima di tutto, come ha ricordato Papa Leone”. E sulla crisi migratoria ha spiegato che “al Parlamento europeo stiamo costruendo un sistema che sia giusto, fermo, umano, che protegga le nostre frontiere, combatta le rete dei criminali e permetta di destinare le risorse a chi ne ha veramente bisogno”

Grazie Italia per fiducia, ricambieremo con risultati

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola infine ha voluto “ringraziare l’Italia e gli italiani per la vostra fiducia nell’Europa. Intervenendo al Meeting di Rimini, Metsola ha aggiunto che “il Parlamento europeo ricambierà la vostra fiducia con lavoro e risultati. Un’Europa forte sa essere solidale, un’Europa unità è capace di rispettare le diversità, un’Europa unita sa lavorare per voi”.

La presidente del Pe ha infine ricordato che “i padri fondatori ebbero il coraggio di mettere da parte rivalità secolari, di riconoscersi come fratelli e sorelle e di costruire insieme un futuro di pace e prosperità condivisa. Oggi tocca a noi dimostrare lo stesso coraggio: non avere paura delle nostre radici, ma trasformarle in qualcosa di nuovo. Un’Europa moderna perché consapevole della propria storia. E, soprattutto, un’Europa che sappia rimettere al centro ciò che viene prima di qualsiasi istituzione, di qualsiasi mercato e di qualsiasi confine: l’essere umano”, ha concluso.