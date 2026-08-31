Migranti: l’Italia proroga lo stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Intanto Piantedosi rimpatria altri 151 irregolari

Foto: Immago economica / Alessia Mastropietro

La nota del Viminale

È in corso di notifica la nota con cui il Governo sta comunicando alla Ue la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la Spagna. Lo fa sapere il Ministero dell’Interno. La decisione è stata assunta, in linea con “l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1 agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione”

Valutazioni comunicate alla Spagna

Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un “costruttivo confronto telefonico”, conclude la nota diffusa dal Viminale.

Piantedosi: confido possa essere l’ultima proroga

“Confido che possa essere l’ultima perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione”. Così il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha risposto ai giornalisti che chiedevano se la proroga della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna decide oggi dal Governo sarà l’ultima. “Noi confidiamo, e siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l’Unione Europea”, ha aggiunto.

Immigrati: “rimpatriati altri 151 irregolari”

Intanto sui social il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi racconta il lavoro sul fronte della lotta all’immigrazione clandestina, fornendo nuovi numeri: “Non si ferma l’impegno sul fronte dei rimpatri di cittadini stranieri irregolari in Italia Altri 151 sono stati ricondotti nei loro Paesi di origine la scorsa settimana”, scrive su X il titolare del Viminale.