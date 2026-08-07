Si tolse la vita dopo anni di violenza da parte del compagno: l’uomo finisce ai domiciliari quattro mesi dopo

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert generica (giugno 2024)

A Verona

La donna lasciò un biglietto nel quale accusava il partner di continue vessazioni che duravano dal 2019

Un uomo è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che la compagna si è tolta la vita lo scorso aprile a Verona. La donna, 56 anni, aveva infatti lasciato un biglietto d’addio con scritto “Mi vuole distruggere, mi rende la vita impossibile. Non ce la faccio più”. Lo riporta il quotidiano L’Arena.

Le indagini

Stando a quanto ricostruito nelle indagini della Procura veronese, che ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte, la 56enne era esasperata dalle violenze e dalle umiliazioni che subiva dal compagno almeno dal 2019. Per tutti quegli anni, lui le avrebbe impedito di uscire con gli amici, l’avrebbe picchiata e minacciata di divulgare foto intime se lei lo avesse lasciato, arrivando a minacciare anche i suoi cari. Dopo un primo tentativo di compiere un gesto estremo nel 2025, la donna quest’anno si è tolta la vita, lasciando quel messaggio. Da qui la richiesta della misura dei domiciliari, accolta dal gip Enrico Zuccon.

La scoperta dell’inferno domestico

Nell’aprile del 2026, la donna è stata trovata impiccata all’interno della sua abitazione a Verona. Sul momento, i rilievi medico-legali e gli accertamenti sul luogo del ritrovamento non hanno lasciato dubbi sulla natura volontaria del gesto: si trattava inequivocabilmente di un suicidio. Tuttavia, la Procura e i Carabinieri hanno deciso di non archiviare immediatamente il caso, insospettiti dal contesto relazionale della vittima e decidendo di scavare nel passato della coppia.

Secondo la Procura di Verona, lo stato di profonda prostrazione psicologica derivante da queste continue violenze domestiche ha costituito la causa diretta che ha spinto la donna a togliersi la vita. Le umiliazioni quotidiane avevano generato in lei una sofferenza tale da non vedere altra via d’uscita se non il gesto estremo. La donna riceveva continui insulti, denigrazioni e sarebbe stata costretta a un isolamento sociale, mirato a recidere i ponti tra lei e la sua rete di supporto esterna.

Le possibili imputazioni per l’uomo

L’accusa principale mossa dalla Procura di Verona è basata sull’articolo 572 del Codice Penale (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). Il codice prevede un sensibile aumento della pena se dal fatto deriva la morte della persona offesa. La legge stabilisce la reclusione da 12 a 24 anni se dai maltrattamenti deriva la morte della vittima.

In base agli esiti definitivi delle indagini e all’analisi del messaggio d’addio lasciato dalla donna, la Procura potrebbe valutare anche la contestazione dell’articolo 580 del Codice Penale (Istigazione o aiuto al suicidio): la reclusione va da 5 a 12 anni se il suicidio si verifica come purtroppo è avvenuto.