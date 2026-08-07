Italia e Francia unite contro le dipendenze: Meloni e Macron chiamano a raccolta l’Europa a San Patrignano

Foto: Ansa Foto / Filippo Altili (Marzo 2026)

L'iniziativa congiunta

La comunità fondata da Muccioli scelta come luogo per il meeting che dovrà impegnare l'Ue al contrasto serio di un'emergenza rilevante

Italia e Francia, co-fondatori della European Coalition Against Drugs (ECAD), cui aderiscono 35 differenti Nazioni, promuovono insieme per il 23 ottobre prossimo nella Comunità di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli, un incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle Dipendenze. Con una lettera di invito a tutti i Paesi della Ue firmata da Giorgia Meloni ed Emanuel Macron.

L’incontro coordinato da Mantovano

Nel corso dei lavori, ministri, autorità, rappresentanti di organizzazioni europee e internazionali, esperti di elevato profilo si confronteranno sulla condivisione delle best practices per rafforzare le politiche di prevenzione, di cura, di recupero e di reinserimento sociale, con attenzione ai più vulnerabili e ai più giovani. L’incontro, la cui organizzazione coinvolge vari ministeri, coordinati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si concluderà con l’adozione di un documento finale che definirà gli indirizzi e gli impegni operativi della Coalizione per i prossimi anni, in attuazione degli obiettivi fissati alla seconda riunione della Coalizione a Yerevan.

L’invito di Macron e Melon ai Paesi europei

Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, hanno inviato le lettere di invito congiunto ai Capi di Stato e di Governo e ai partner della Coalizione, oltre che alle Istituzioni europee competenti in materia, per un totale di 47 delegazioni invitate. La scelta di San Patrignano punta a illustrare nella concretezza del quotidiano un’esperienza leader nel recupero e nel reinserimento delle persone con Dipendenze: un esempio delle politiche che la coalizione intende promuovere, nella prospettiva di rafforzare la risposta a una sfida che esige responsabilità e condivisione.

I “cugini” avamposto della lotta alle dipendenze

Italia e Francia si rendono protagoniste di un’iniziativa congiunta a livello europeo per affrontare una delle vere emergenze che riguardano il Continente. Le dipendenze, da quelle chimiche a quelle online, al gioco d’azzardo, riguardano generazioni trasversali e praticamente tutti i Paesi dell’Unione.

La scelta di San Patrignano

San Patrignano fu fondata da Vincenzo Muccioli, che negli anni ottanta fu arrestato e dovette subire il “processo delle catene”. Era accusato di usare metodi coercitivi pur di salvare i giovani dalla tossicodipendenza e fu assolto completamente in giudizio. Con tanto di endorsment famosi, come quello di Montanelli che lo definì, giustamente, “un eroe”.