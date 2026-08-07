Marcinelle, 70 anni dalla tragedia: FdI-Ecr a Charleroi con La Russa e Calderone per celebrare l’europa del lavoro

La due giorni

Marcinelle 1956-2026, l’Europa del lavoro, dei popoli e della dignità: oggi e domani, settantesimo anniversario della tragedia, la due giorni a Charleroi promossa da Fratelli d’Italia-Ecr, alla presenza del presidente La Russa e del ministro Calderone. Oggi alle ore 18.00, presso l’Hotel Van der Valk di Charleroi, l’iniziativa per ricordare le 262 vittime del disastro minerario, tra cui 136 italiani. Mentre domani, sabato 8 agosto, gli eurodeputati parteciperanno alle commemorazioni istituzionali presso Bois du Cazier. Il convegno – come recita il titolo dell’evento- vuole essere un momento di riflessione sul valore della memoria e della dignità del lavoro. Nel solco dell’impegno portato avanti dalla delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr per il riconoscimento europeo dell’8 agosto quale Giornata in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.

Ad aprire i lavori saranno Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, e Kris Van Dijck, eurodeputato N-VA-Ecr. Seguiranno i saluti istituzionali della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e dell’ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio Federica Favi.

Il keynote speech – il discorso che fornirà cornice e sostanza all’iniziativa, sarà affidato al Presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la testimonianza sarà portata dal deputato Andrea Tremaglia.

Interverranno inoltre il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente del Cnel Renato Brunetta, il segretario generale della Cisl Daniela Fumarola, la segretaria confederale Uil Ivana Veronese, il segretario generale Ugl Paolo Francesco Capone, il senatore Roberto Menia, la coordinatrice Ecr nella Commissione Empl del Parlamento europeo Chiara Gemma e il presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo Ecr al Comitato europeo delle Regioni Marco Marsilio. All’iniziativa prenderanno parte anche gli eurodeputati di FdI-Ecr Carlo Ciccioli, Elena Donazzan, Lara Magoni, Mario Mantovani, Michele Picaro, Ruggero Razza, Francesco Torselli e Mariateresa Vivaldini.

lL8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori di 11 nazionalità diverse nella maniera di carbone Bois du Cazier. Le vittime italiane furono 136, il gruppo più numeroso. Chiara Gemma, eurodeputata del partito di Giorgia Meloni precisa che la commemorazione di oggi e domani non guarda soltanto al passato, ma anche al futuro. “Come relatrice della risoluzione approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo sulla necessità di ridurre le morti sul lavoro, considero particolarmente significativo poter celebrare il settantesimo anniversario di Marcinelle dopo questo importante risultato. La risoluzione – spiega l’onorevole Gemma a Il Tempo – chiede l’istituzione di una Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro, trasformando il ricordo in un impegno concreto per rafforzare la prevenzione, la sicurezza e la dignità del lavoro in tutta Europa”.