Senegalese alto due metri semina il panico a Olevano romano: feriti il sindaco e 4 carabinieri (video)

Foto: Ansa Foto / Andrea Canali (giugno 2024)

In provincia di Roma

L'uomo si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci e pugni, e si è arrampicato anche su una scala. Alcuni residenti, spaventati, si sono barricati in casa

Momenti di tensione a Olevano Romano, dove un uomo senegalese, alto quasi due metri e in forte stato di alterazione, ha seminato il panico nel quartiere Valle, danneggiando arredi e urlando. Alcuni residenti, spaventati, si sono barricati in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Olevano Romano e della Compagnia di Palestrina, la Polizia Locale, i sanitari del 118 e il sindaco Umberto Quaresima. Dopo alcuni tentativi di riportare l’uomo alla calma, la situazione è degenerata. L’uomo si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci e pugni, e si è arrampicato anche su una scala. I carabinieri sono infine riusciti a immobilizzarlo utilizzando lo spray al peperoncino. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Feriti il sindaco e i militari

Quattro carabinieri della Compagnia di Palestrina sono rimasti feriti. Uno di loro ha riportato una frattura ed è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale di Tor Vergata. Ferito anche il sindaco Umberto Quaresima che sui social ha postato una foto al pronto soccorso con il ghiaccio sul braccio. “Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non e stato semplice”, scrive. “Anche il comandante della polizia locale e dei carabinieri, che ringrazio di cuore per professionalità, coraggio e tempismo, si sono infortunati nell’intento di calmare la persona”, spiega assicurando: “Continueremo con determinazione e forza a pretendere maggiori azioni di controllo sul nostro territorio da parte delle forze dell’ordine dedicate al fine di garantire sicurezza e legalità predisponendo anche verifiche e accertamenti amministrativi volti a reprimere condotte illegali.”.

La solidarietà delle istituzioni

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Olevano romano, Umberto Quaresima, e ai quattro carabinieri rimasti feriti nel corso del grave episodio avvenuto nelle scorse ore. Quanto accaduto testimonia ancora una volta il coraggio, la professionalità e il senso del dovere con cui le nostre forze dell’ordine operano quotidianamente a tutela dei cittadini e dei territori. La sicurezza e la legalità rappresentano presupposti irrinunciabili per le nostre comunità e richiedono attenzione, presenza e collaborazione costante tra tutte le istituzioni”. Così l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

“Condanniamo senza attenuanti simili episodi che dimostrano ancora una volta come il mestiere di Sindaco, specie nei piccoli Comuni, sia sempre più difficile. Ai Sindaci e ai Carabinieri intervenuti va la nostra solidarietà e il ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio delle comunità locali”. Lo dichiarano in una nota l’assessore ai trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Marika Rotondi.