Trovati i resti dell’aereo ultraleggero precipitato in Calabria: chi sono le due vittime. La Procura apre un’indagine

Foto: Ansa / Soccorso alpino (7/8/2026)

Finite le speranze

I soccorsi si sono mobilitati per raggiungere il luogo dello schianto, dopo che i resti dell'aereo ultraleggero caduto in Calabria sono stati localizzati tra le montagne di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, nella zona di Laghicello

I resti dell’aereo ultraleggero caduto in Calabria sono stati localizzati tra le montagne di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, nella zona di Laghicello, assieme ai corpi degli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Inizialmente era stata ritrovata soltanto la scatola nera del Tecnam P2008, di cui non si avevano notizie da domenica 16 agosto. L’apparecchio aveva lasciato il campo di volo di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto a Sibari. Dal campo base delle operazioni al punto individuato servono almeno 30 minuti per raggiungerlo e tutti i soccorritori stanno partendo per arrivare sul posto. La scatola nera e il punto preciso in cui si sarebbe schiantato l’aereo, invece, sono stati individuati grazie a un mezzo dei Vigili del fuoco, arrivato questa mattina da Milano. La Procura di Paola, in provincia di Cosenza, diretta da Domenico Fiordalisi, ha aperto un’inchiesta sull’incidente. Il procuratore è sul posto con i medici legali.

Localizzato l’aereo ultraleggero caduto in Calabria: ci La Procura di Paola, in provincia di Cosenza, diretta da Domenico Fiordalisi, ha aperto un’inchiesta sull’incidente dell’ultraleggero in cui hanno perso la vita Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Fiordalisi in queste ore è sul posto per i rilievi con i medici legalisono anche i corpi delle due vittime

Carlo Arnulfo, 64 anni e romano, è un noto avvocato del Foro della capitale, mentre Angela Buccico, 55enne di Matera, è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco. All’inizio sono stati eseguiti riscontri attraverso la strumentazione Imsi Catcher, per l’individuazione della possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche. In base a quanto riferito dai vigili del fuoco nei giorni scorsi, l’ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche verso l’area a monte, compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno ulteriormente concentrate le operazioni.

La coppia era decollata alle 9.30 del 16 agosto dal campo volo di Capo d’Orlando, in Sicilia e poi non si è avuta più notizia dei due. Domenica sera un amico ha suonato alla caserma dei carabinieri del Flaminio, a Roma, e ha formalizzato la denuncia di scomparsa. Lo stesso hanno fatto a Matera i familiari della legale. Alla fine le indagini sono state affidate ai militari di Cosenza e Messina.

Il cordoglio del presidente della regione Basilicata

«Apprendiamo con profondo dolore la notizia del tragico epilogo delle ricerche del velivolo ultraleggero scomparso nell’Alto Cosentino». A dirlo è stato Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, sottolineando che «il ritrovamento dei resti del mezzo e il tragico destino dell’avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l’intera comunità lucana». Poi ha aggiunto: «A nome mio e di tutta la giunta regionale esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papà di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla città di Matera colpita da una perdita così grave e prematura. Un pensiero di sincera gratitudine va alle forze dell’ordine, ai soccorritori, al Soccorso Alpino e a tutti i volontari che si sono spesi con instancabile dedizione nelle complesse operazioni di ricerca». Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, da Giuseppe Moles, ex deputato di Forza Italia e dall’Ugl Matera.